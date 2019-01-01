التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الزمالك

ساعات قليلة من الآن سيكون ملعب برج العرب مسرحاً لمواجهة من العيار الثقيل بين قطبي الكرة المصرية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

لا صوت يعلو في صوت مباراة ديربي القاهرة اليوم والتي ستجمع بين فريقي الزمالك والأهلي ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدور الأول من منافسات الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وبعد ساعات قليلة من الآن سيكون ملعب برج العرب مسرحاً لمواجهة من العيار الثقيل بين قطبي الكرة المصرية في المباراة الأهم على صعيد البطولة المحلية المصرية.

الأهلي يحتل وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، بينما يحتل الزمالك الصدارة برصيد 53 نقطة.

أشياء يجب أن تعرفها قبل انطلاق القمة الأكثر اشتعالًا منذ سنوات.. 🔥🇪🇬 pic.twitter.com/7fU4d0pdZq — جول مصر (@goaleg) March 30, 2019

وتنتظر جماهير كل فريق التشكيل الرسمي للمباراة، حيث من المتوقع أن يخوض المدرب لاسارتي مباراة اليوم بالعديد من الخيارات المتاحة أمامه.

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وقد يفاجئ المدير الفني المنافس الزمالك بإشراك أحمد فتحي في وسط الملعب بدلا من عاشور، والدفاع بجيرالدو بدلا من أجايي أو رمضان صبحي.

وفيما يلي نستعرض التشكيل المتوقع لنادي الأهلي :

الحارس: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - سعد سمير - محمد هاني

خط الوسط: جونيور أجايي - عمرو السولية - ناصر ماهر - حسام عاشور - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان محسن