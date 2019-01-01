التشكيل – الشناوي في المرمى ومحسن يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت

التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي وبتروجيت

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي يلعب أمام بتروجيت، بعد قليل في إطار مباريات الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

وشهد تشكيل المارد الأحمر، قيادة مروان محسن هجوم الفريق، بينما يحرس محمد الشناوي عرين الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

ويلعب في وسط الملعب كلاً من حمدي فتحي بجوار كريم وليد، وفي الوسط الهجومي يشارك جونيور أجاي وجيرالدو.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – كريم وليد – جونيور أجاي – ناصر ماهر – جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن.