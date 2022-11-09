التشكيلة المثالية لفيفا 23 وفق تصويت قرّاء ومتابعي "جول"

تعرف على التشكيل المثالي فيفا 23 حسب تصويت زوار جول

أطلق جول كعادته استبيانًا من أجل تحديد التشكيل المثالية لفيفا 23، وبعد مرحلتين من التصويت من قبلكم أنتم قراءنا الأعزاء تم التوصل إلى تشكيلة نهائية للـFIFA Ultimate Team 23

المرحلة الأولى التي عرفت أكثر تصويتاً كثيفاً شهدت منافسة وجهاً لوجه بين 100 لاعب بمختلف المراكز.

تأهل إلى المرحلة الثانية كل من:

حراسة المرمى:

تيبو كورتوا x مانوير نوير

الظهير الأيمن:

ترينت أليكسندر ارنولد vs جواو كانسيلو

قلوب الدفاع:

فيرجيل فان دايك -أنطونيو روديجر - روبن دياش- ماركينيوس

الظهير الأيسر:

ألفونسو ديفيس vs دافيد ألابا

متوسط ميدان دفاعي:

نجولو كانتي vs كاسيميرو

متوسط ميدان:

توني كروس vs لوكا مودريتش

متوسط ميدان هجومي:

كيفين دي بروينه vs فيديريكو فالفيردي

جناح أيمن:

محمد صلاح vs ليونيل ميسي

جناح أيسر:

ساديو ماني vs نيمار

الهجوم:

كريم بنزيما vs كريستيانو رونالدو

وفي المرحلة الثالثة والأخيرة نكشف لكم عن التشكيلة المثالية وفق تصويتكم:

حراسة المرمى: تيبور كورتوا

الظهير الأيمن: جواو كانسيلو

قلبي الدفاع: ماركينيوس - أنطونيو روديغر

الظهير الأيسر: دافيد ألابا

متوسط الميدان الدفاعي:

كاسيميرو - لوكا مودريتش - كيفين دي بروينه

الجناح الأيمن: ليونيل ميسي

المهاجم: كريستيانو رونالدو

الجناح الأيسر: نيمار