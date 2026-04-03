التشكيلة المتوقعة لفريق PSV في المباراة التي قد تحسم لقب الدوري

يواجه فريق PSV يوم السبت فريق FC Utrecht في مباراة قد تحسم لقب الدوري. ويبدو أن بيتر بوس قد استقر على تشكيلته المثالية. تبدأ المباراة في ملعب فيليبس في الساعة 16:30 ويمكن مشاهدتها مباشرة على قناة ESPN 1.

سيتولى ماتيج كوفار، الذي تأهل مع المنتخب التشيكي إلى كأس العالم، حراسة مرمى PSV. سيبدأ كيليان سيلديليا في مركز الظهير الأيمن، بينما سيحل ماورو جونيور محل أنس صلاح الدين الموقوف في مركز الظهير الأيسر. سيشكل جيردي شوتن وأرماندو أوبيسبو قلب دفاع PSV.

جوي فيرمان جاهز بدنيًا للعب في خط الوسط. يكمل بول وانر وإسماعيل سايباري خط وسط إيندهوفن في المباراة التي قد تمنح PSV لقب الدوري.

سيتولى دينيس مان (على اليمين) وإيفان بيريسيتش (على اليسار) مهمة خلق الخطر على الأجنحة. يفضل بوس غوس تيل على ريكاردو بيبي، الذي فشل مؤخرًا في الانتقال إلى فولهام، في مركز المهاجم.

في حال الفوز على إف سي أوتريخت، سيصبح بي إس في بطلًا غير رسمي. وإذا خسر فينورد نقاطًا يوم الأحد في زيارته لإف سي فولندام، فسيصبح اللقب الثالث على التوالي حقيقة واقعة للمتصدر من أيندهوفن.

التشكيلة المتوقعة لـ PSV: كوفار، سيلديليا، شوتن، أوبيسبو، ماورو جونيور، فيرمان، وانر، سايباري، مان، تيل وبيريسيتش.