التشكيلة المتوقعة لأياكس: غارسيا يختار بين ويغهورست ودولبرغ

يواجه أياكس يوم السبت فريق إف سي توينتي بقيادة جون فان دن بروم، الذي يُعد منافسًا صعبًا. ويقوم أوسكار غارسيا بإجراء بعض التغييرات مقارنة بالتعادل 1-1 في مباراة «الكلاسيكو» ضد فينورد. تبدأ مباراة أياكس - إف سي توينتي في الساعة 21:00 ويمكن مشاهدتها مباشرة على قناة ESPN 2.

سيحمي مارتن بايس مرمى أياكس، الذي يحتاج بشدة إلى النقاط ليحتل المركز الثاني في الدوري الهولندي. سيبدأ لوكاس روزا في يوهان كرويف أرينا كظهير أيمن، مع أوين ويندال على الجانب الأيسر. خرج تاكيهيرو تومياسو مصابًا في مباراة فينورد وغاب عن مباريات اليابان الودية الدولية. كما أنه لن يتمكن من المشاركة في التشكيلة الأساسية ضد توينتي.

يشكل جوزيب سوتالو ويوري باس ثنائي الدفاع المركزي ضد توينتي. عاد كو إيتاكورا للتدريب مع الفريق الأول لأياكس، لكنه سيضطر للانتظار قليلاً قبل أن يحصل على مكان في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب الإسباني.

يورثي موكيو سيبدأ في خط الوسط، حيث لم يتعافى يوري ريجير تمامًا من إصابة في أوتار الركبة. سيبدأ شون ستيور من الجهة اليسرى، وسيكون أوسكار غلوخ هو رقم 10 في خط وسط أمستردام. يعاني دافي كلاسن من مشاكل في الركبة، ولذلك لن يضعه غارسيا في الملعب.

يحل كاسبر دولبرغ محل ووت فيغهورست كقائد هجوم للفريق المضيف. يحظى ستيفن بيرغويس مرة أخرى بثقة غارسيا على الجانب الأيمن. ميكا غودتس هو البادئ على الجانب الأيسر لهجوم أياكس.

يبدأ أياكس المباراة أمام توينتي متقدماً بنقطة واحدة. في أكتوبر، فاز فريق أمستردام بنتيجة 2-3 في إنشيد، بفضل هدف من ويغهورست، الذي يُذكر أنه قد ينضم إلى صفوف توينتي.

التشكيلة المتوقعة لأياكس: بايس؛ روزا، سوتالو، باس، ويندال؛ موكيو، غلوخ، ستور؛ بيرغويس، دولبرغ، غودتس.