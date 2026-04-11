التشكيلة المتوقعة لأياكس: أوسكار غارسيا يُجري تغييرين في التشكيلة

يسعى أياكس إلى استعادة كرامته بعد الهزيمة المذلة 1-2 أمام إف سي توينتي الأسبوع الماضي. ويجب أن يتحقق ذلك يوم السبت في الزيارة إلى هيركليس ألميلو، صاحب المركز الأخير. ويشعر المدرب أوسكار غارسيا بالقلق بشكل خاص بشأن خط وسط الفريق الأمستردامي. تبدأ مباراة هيركليس - أياكس في الساعة 21:00 ويمكن مشاهدتها مباشرة على قناة ESPN 2.

سيغيب دافي كلاسن ويوري ريجير وكيان فيتز-جيم عن مباراة هيراكليس. بالإضافة إلى ذلك، لا يتمتع المدافع تاكيهيرو تومياسو باللياقة الكافية للعب أساسيًا في ألميلو. كما أُعلن هذا الأسبوع أن يوري هيركنز لن يكون متاحًا لفترة بسبب إصابة في الكاحل.

يتعرض مارتن بايس لانتقادات متكررة، لكنه سيحمي مرمى أياكس كالمعتاد في مواجهة هيراكليس. سيلعب أنطون غاي (يمين) ولوكاس روزا (يسار) كظهيري جناح، بينما سيشكل جوزيب سوتالو ويوري باس الثنائي المركزي في خط الدفاع.

وقع جورثي موكيو يوم الخميس على عقد جديد مع أياكس ويأمل أن يربط ذلك بأداء قوي في ألميلو. يستعيد شون ستيور مكانه في التشكيلة الأساسية، بينما يحصل أوسكار غلوخ على فرصة أخرى بسبب غياب العديد من لاعبي خط الوسط.

سيبدأ ستيفن بيرغويس مرة أخرى في مركزه المعتاد كجناح أيمن، مع ميكا غودتس الذي سيتولى تشكيل الخطر على الجانب الأيسر. ووت ويغهورست، الذي سجل هدفاً ضد إف سي توينتي، هو قائد هجوم أياكس ضد ناديه القديم.

سيكون من الصعب على أياكس الحصول على المركز الثاني، لأن الفارق مع فينورد يبلغ ست نقاط. ويواجه فريق روتردام هذا الأسبوع فريق NEC الذي يحتل المركز الثالث، والذي يبتعد بنقطة واحدة فقط عن فينورد.

التشكيلة المتوقعة لأياكس: بايس؛ غاي، سوتالو، باس، روزا؛ ستور، غلوخ، موكيو؛ بيرغويس، ويغهورست، غودتس.