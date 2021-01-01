التشكيك في ذمة إنفانتينو ومستقبل كرة القدم.. رئيس الدوري الإسباني يفتح النار على الجميع!

تصريحات خطيرة..

شكك خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، في نوايا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي المزعومة، وأكد أن هذه البطولة ستقضي على الاتحادات المحلية والقارية على الفور.

الفترة الأخيرة ازداد فيها الحديث عن بطولة السوبر الأوروبي بصورة لا مثيل لها، حيث نشرت الصحف تنبؤات بشأن شكل البطولة من خلال مشاركة 15 ناديًا من كبار أوروبا على أن تكون البداية من 2024.

وكرد فعل على ذلك الأمر، خرج فيفا ببيان رسمي قوي أكد فيه على أن أي أندية أو لاعبين سيشاركون في هذا النوع من البطولات سيتم حظرهم من البطولات العالمية والقارية، بما في ذلك بالطبع بطولة كأس العالم.

ورغم أن نهج فيفا واضح جدًا في محاربة فكرة دوري السوبر الأوروبي، إلا أن تيباس يُشكك في أن إنفانتينو لا يُشاطر الهيئة التي يمثلها الرأي، مستندًا إلى أنباء زعمت وجود الرئيس في اجتماعات تحضيرية للبطولة.

تيباس قال في هذا الصدد "لدي شكوك حول رئيس الفيفا، يجب أن يوضح إذا ما كان قد شارك في اجتماعات هذا المشروع، وأنا أعلم جيدًا أنه شارك، يجب أن يُخبرنا إذا ما قدّم دعمًا صريحًا في أي من تلك الاجتماعات".

كما أضاف "يجب أن يوضح إذا ما كان اسمه الرمزي W01 كما نعتقد جميعًا، الموقف الراهن في حاجة إلى إيضاح منه".

واستطرد "الفيفا ليس إنفانتينو، لديّ شكوك في أن رئيس الفيفا في نفس قارب المؤسسة - يقصد أن إنفانتينو يؤيد البطولة لا يعارضها -".

وأتم "إذا كان هذا الدوري جزءًا من المستقبل، فسيتعين إغلاق كافة الدوريات الأخرى وسيضطر الاتحاد الأوروبي إلى إغلاق كافة مؤسساته، إنه مشروع خراب للبطولات الوطنية وللأندية المشاركة فيه نفسها".

الجدير بالذكر أن البطولة قد تُدر مليارات على الأندية الكبرى المشاركة من خلال حقوق البث التلفزيوني على وجه التحديد، لكن نتيجة لذلك ستفلس غالبية الأندية الصغيرة والمتوسطة ولن يكون لها فرصة الارتقاء إلى الأمام أبدًا.