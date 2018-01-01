التشامبيونشيب| ليدز "بييلسا" يتصدر بقلب الطاولة على أستون فيلا

عودة كبيرة وهدف في الوقت القاتل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حول ليدز يونايتد تأخره أمام مضيفه أستون فيلا 2-0 إلى انتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين لدوري الدرجة الثانية الإنجليزية "تشامبيونشيب".

تقدم تامي أبراهام في الدقيقة الخامسة لأصحاب الأرض، وأضاف هوريهان الهدف الثاني في الدقيقة 17. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وبين الشوطين حل جا كلارك بدلاً من جاك هاريسون، ليسجل أول أهداف العودة في الدقيقة 56، بتمريرة حاسمة من بابلو هيرنانديز.

وفي الدقيقة 61 نجح بونتوس جانسون في إدراك التعادل، بتمريرة حاسمة من هيرنانديز أيضاً.

أخيراً سجل كيمار روفي هدف الفوز في الدقيقة 95، ليكتب انتصاراً غالياً لفريقه.

الفوز رفع رصيد ليدز إلى 48 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق نقطة عن نورويتش سيتي أقرب ملاحقيه، فيما يحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر بـ33 نقطة.