التشامبيونشيب| بصناعة حجازي.. وست بروميتش يسقط ستوك سيتي

فوز جديد لفريق لامبارد.. وخسارة بنرحمة

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب ديربي كاونتي على ضيفه هال سيتي بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب".

سجل مارتن واجهورن هدفي الفريق الذي يدربه فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي، في الدقيقتين 41 و71، ليحتل الفريق المركز السابع بـ50 نقطة، فيما يحتل هال سيتي المركز الثاني عشر بـ43 نقطة.

في الإطار ذاته فاز نوتنجهام فورست على برينتفورد 2-1، في المباراة التي شهدت مشاركة الجزائري سعيد بنرحمة مع برينتفورد، وفي غياب التونسي يوهان بنعلوان لاعب نونتنجهام بسبب الإيقاف.

النتيجة تركت نوتنجهام في المركز التاسع بـ45 نقطة، فيما يحتل برينتفورد المركز الثامن عشر بـ37 نقطة.

وفي مباراة مثيرة فاز بيرمنجهام على كوينز بارك رينجرز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، حيث تقدم الأول برباعية سجلها تشي أدامز "هاتريك" في الدقائق 21 و26 و42، بالإضافة لهارلي دين في الدقيقة 36.

على الجانب الآخر بدأ كوينز عودة لم تكتمل، بهدفي مات سميث في الدقيقتين 45+1 و48، بالإضافة لجوردان كازينز في الدقيقة 80، حيث أضاع ويلز هدف التعادل بركلة جزاء في الدقيقة 93.

الفوز رفع رصيد بيرمنجهام إلى 46 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد كوينز بارك عند 39 نقطة في المركز الخامس عشر.

في الوقت ذاته تعادل شيفيلد وينسداي سلبياً مع ريدينج، في المباراة التي شهدت بقاء المغربي أشرف لزعر لاعب الأول على مقاعد البدلاء.

بذلك يبقى ريدينج في المركز الثاني والعشرين المؤدي للهبوط بـ26 نقطة، فيما يحتل شيفيلد المركز السادس عشر بـ39 نقطة.

أيضاً فاز سوانزي سيتي على ميلوول بهدف نظيف سجله جورج بايرز في الدقيقة 43، ليحتل المركز الحادي عشر بـ44 نقطة، فيما يواصل ميلوول القتال للهروب من فخ الهبوط في المركز العشرين بـ30 نقطة.

أخيراً، فاز وست بروميتش على ستوك سيتي بهدف نظيف بمشاركة المدافع المصري أحمد حجازي، الذي صنع هدف المباراة لدوايت جيل في الدقيقة 25.

بذلك يتقدم بروميتش إلى المركز الرابع بـ53 نقطة، فيما يحتل ستوك المركز السابع عشر بـ38 نقطة.