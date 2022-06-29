التسريبات مستمرة .. راموس طلب مساعدة روبياليس للفوز بالكرة الذهبية!

تسريبات روبياليس تستمر، وهذه المرة بخصوص محادثة مثيرة للاهتمام مع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق.

تتواصل التسريبات الخاصة التي تتحدث عن علاقة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع نجوم "لا روخا"، وهذه المرة كان الدور على سيرخيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويبدو أن راموس أراد الحصول على بعض المساعدة من أجل الفوز بجائزة الكرة الذهبية، حيث لم يفز قائد ريال مدريد السابق مطلقًا بأكبر جائزة فردية في كرة القدم.

وفي الرسائل التي تم تسريبها، والتي تعود إلى عام 2018، طلب راموس المساعدة، عندما شعر بوضوح أن لديه فرصة للفوز.

ومثلما حدث في التسريبات بين بيكيه وروبياليس، والتي أدت إلى تحقيق مع الثنائي في مزاعم فساد، فقد نشرت صحيفة "El Confidencial" الإسبانية تفاصيل ما دار بين رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وراموس عبر تطبيق "Whatsapp"، وهي رسائل مكتوبة وليست مقاطع صوتية.

ما هي تفاصيل التسريب؟

تم تبادل واحد للرسائل بين راموس وروبياليس بين 16 يوليو 2020 و8 أغسطس 2020 عندما أراد المدافع مساعدة رئيس الاتحاد الإسباني من أجل الفوز بالكرة الذهبية.

وكتب راموس: "روبي، مساء الخير. أتمنى أن تكون على ما يرام مع جميع أفراد العائلة، أنت تعلم أنني لم أطلب منك أي شيء أبدًا، ولكن إذا أردت القيام بذلك اليوم، فذلك لأنني أعتقد أنه عام خاص بالنظر إلى العروض التي قدمتها".

وأضاف: "أود منك مساعدتي قدر المستطاع والضغط على بعض الأزرار في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وجهات الاتصال الخاصة بك للحصول على الكرة الذهبية".

واختتم: "سأكون ممتنًا لبقية حياتي، ليس فقط من أجل مصلحتي ولكن أيضًا لأنني أعتقد أن كرة القدم الإسبانية تستحق ذلك كثيرًا، أبعث لك عناقًا كبيرًا".

ما هو رد روبياليس؟

روبياليس رد على راموس وقال إنه سيساعد إذا استطاع ولكن لديه سلطة محدودة على مثل هذه الأشياء.

وقال رئيس الاتحاد الإسباني:"مرحبا سيرخيو، بادئ ذي بدء تهانينا، أعتقد أنه عام جيد بالنسبة لك، أتمنى أن يكون لديك نهائي رائع في دوري أبطال أوروبا، بالطبع لا يعود الأمر لي بشأن الكرة الذهبية، ولكن إذا كان بإمكاني مساعدتك، يمكنك الاعتماد عليها".

رد راموس بنبرة تفاهم ، قائلاً: "أعلم أن الأمر لا يعتمد عليك، لكن العلاقات أساسية أيضًا".

واختتم: "إنفانتينو يقدم جائزة الأفضل، وهو أيضًا مهم جدًا وسيكون رائعًا، على أي حال، أنا أعتمد على مساعدتك، سأراك قريبًا وسنتناول الغداء سويًا".

من الفائز بالكرة الذهبية 2018؟

راموس لم يفز بالطبع بالكرة الذهبية في عام 2018، لكن الجائزة لم تخرج من ريال مدريد، حيث ذهبت إلى أحد زملائه في النادي الملكي.

وتوج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية في 2018، ليكسر احتكار الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الجائزة، والذي دام عشر سنوات.

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