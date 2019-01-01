شاكير مرشحًا لتحكيم كلاسيكو الاتحاد والهلال بالدوري السعودي

شاكير قد يقود الكلاسيكو السعودي تحكيميًا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أصبح الحكم التركي كونيت شاكير، مرشحًا لقيادة مباراة الكلاسيكو السعودي، بين الهلال والاتحاد، والمقرر له غدٍ السبت.

الهلال سيواجه الاتحاد مساء السبت، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن كونيت شاكير، هو المرشح لتحكيم مباراة الهلال والاتحاد، في الكلاسيكو السعودي.

شاكير يتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية، حيث يتولى مهمة حكم الفيديو في لقاء النصر والحزم، والتي تقام الجمعة

سالم الدوسري أفضل لاعب في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

مباراة الهلال أمام الاتحاد، هي الأولى لهما، بعد اللقاء الذي جمعهما في إياب دور الربع نهائي، ببطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال صعد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ربع نهائي البطولة القارية.