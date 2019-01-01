الترجي يُنهي دور مجموعات أبطال أفريقيا بالفوز على بلاتينيوم ستارز

انتصر الترجي الرياضي التونسي، حامل اللقب، اليوم أمام ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أنهى نادي الترجي الرياضي التونسي مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بالشكل الأفضل، عقب الفوز على نادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي خارج الديار.

وانتصر الترجي الرياضي التونسي، حامل اللقب، اليوم أمام ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا.

وسجل محمد أمين المسكينى هدفاً رائعاً لفريقه في شباك بلاتينيوم، بعدما سدد كرة قوية من بعد منتصف الملعب بقليل سكنت الشباك في الدقيقة التاسعة.

وتمكن اللاعب علي صديقي من معادلة النتيجة لصالح بلاتينيوم في الدقيقة 63، قبل أن يعود أمين المسكيني لتسجيل الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة 84.

نهاية 3 مواجهات من مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 🏆



المجموعة الثانية: بلاتينيوم 1-2 الترجي (تأهل الترجي)

المجموعة الثالثة: الأفريقي 1-0 الإسماعيلي (خروج الفريقين)

المجموعة الثالثة: مازيمبي 2-0 الرياضي القسنطينى (تأهل الفريقين) pic.twitter.com/zYA8vH6SEV — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

وأكد هذا الفوز تربع الترجي على صدارة المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، ويتأهل معه فريق هوروريا الغيني برصيد 7 نقاط، بينما خرج أولاندو بايرتس الجنوب أفريقي و بلاتينيوم ستارز صحاب الـ 6 نقاط ونقطتين على الترتيب.

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يُذكر ان نادي الترجي يُعد الفري الأفريقي الوحيد الذي تمكن من الوصول إلى 14 نقاط خلال دور مجموعات البطولة القارية.