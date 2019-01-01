الترجي يلجأ للمحكمة الدولية بعد قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا

أبرز ردود الأفعال عقب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإعادة مباراة النهائي بين الوداد والترجي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قرر نادي الترجي التونسي اللجوء إلى المحمكة الدولية لكرة القدم "كاس" بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب لقب دوري أبطال أفريقيا من الفريق وإعادة المباراة النهائية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر اليوم إعادة المباراة النهائية لدوري أبطال افريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي على أرض محايدة.

ولم يحدد الكاف موعدًا محددًا ولا ملعبًا محددًا لإقامة المباراة النهائية، ولكنه اكتفى فقط بالإشارة إلى أنها ستكون عقب نهاية منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وكان اللقب قد احتسب للترجي التونسي بعد انسحاب لاعبي الوداد من المباراة اعتراضًا على عدم العودة إلى تقنية الفيديو من أجل التأكد من صحة هدفهم الملغي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يونيو ٢٠١٩

وعقب المباراة، تبين أن تقنية الفيديو قد تم تعطيل شاشتها الموجودة في الملعب عن عمد، ما أدى إلى فتح تحقيقات من قبل الاتحاد الأفريقي.

واعترف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه تلقى تهديدات بالقتل في حال لم يتم استكمال المباراة وإعطاء اللقب للفريق التونسي.

رسميًا - الاتحاد الإفريقي يقرر إعادة نهائي دوري الأبطال

يذكر أن المباراة قد توقفت في الدقيقة الحادية والستين، وكانت تشير إلى تقدم الترجي بهدف مقابل لا شيء سجله يوسف البلايلي.