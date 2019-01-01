الترجي يسقط القسنطيني بالجزائر بثلاثية ليقترب من التأهل لنصف النهائي الأفريقي

بطل النسخة الماضية قدم مباراة كبيرة خارج أرضه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاد الترجي التونسي من الجزائر بفوز ثمين أمام شباب القسنطيني الجزائري بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب الشهيد حملاوي، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مع بداية الشوط الأول، نجح باب سويقة في التحصل على ضربة جزاء، سجل منها يوسف البلايلي هدف فريقه الأول في الدقيقة السادسة بعدما سددها بشكل رائع في وسط المرمى.

وكاد البلايلي أن يباغت شمس الدين الرحماني؛ حارس مرمى السنافر، بهدف ثاني من تسديدة مباغتة من وسط الملعب في الدقيقة 21، لكن الحارس كان لها بالمرصاد.

الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني، شهدت هدف الضيوف الثاني، من تسديدة فوسيني كوليبالي، الذي استغل عرضية من ركلة ثابتة مرت من أمام الجميع حتى وصلت إليه وهو خالي تمامًا من الرقابة، ليسددها بأريحية في الشباك.

السنافر عادوا بعد الهدف الثاني، وتمكنوا من تقليص الفارق بتسجيل هدفهم الأول في الدقيقة 49، حيث بدأت الهجمة من رمية تماس وصلت إلى عبد النور بلخير مررها بكعبه إلى داخل منطقة الجزاء، حتى وصلت إلى عادل جعبوط الخالي من الرقابة ثم يسكنها الشباك.

ومن ضربة ركنية، سجل أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 71، من رأسية نسيم يطو، ثلاث دقائق فقط وأعاد الترجي تقدمه مرة أخرى عن طريق رأسية محمد علي يعقوبي بعد متابعة لركلة ثابتة.

وتعرض شمس الدين رحماني للإصابة في هدف الترجي الثالث، حيث سجل بشكل خاطئ على يده في محاولته للتصدي للكرة، ليخرج محمولًا وينقل على الفور إلى المستشفى.

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 13 من الشهر الجاري، على الملعب الأولمبي برادس.