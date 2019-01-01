الترجي يستعد لمواجهة شباب قسنطينة في دوري الأبطال وجريدي يبتعد

الترجي يسعى لمواصلة مشوار الدفاع عن لقبه

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يواصل الترجي التونسي، بقيادة معين الشعباني المدير الفني للفريق استعداداته لمواجهة شبيبة قسنطينة، ضمن دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الترجي للفوز على الفريق الجزائري في لقاء الذهاب لتفادي مفاجآت شباب قسنطينة في لقاء العودة وتأمين الصعود إلى الدور المقبل للدفاع عن لقبه.

وتدرب رامي الجريدي، حارس مرمى الترجي، منفردًا بسبب الإصابة الذي يعاني منها، مما يرجح أنه لن يكون أساسيًا أمام الفريق الجزائري.

وأشارت صحيفة "الصريح" التونسية، أن الحارس معز بن شريفية هو الأقرب لحراسة مرمى الترجي أمام الفريق الجزائري في مواجهة ذهاب دور ربع النهائي.

وتغيب عن تدريبات الترجي أيضًا استعدادًا لشباب قسنطينة، المدافع علي المشاني، بالإضافة لغياب خليل شمام وسامح الدربالي وحسين الربيع.

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ويسعى الترجي للحفاظ على لقبه الذي توج به في الموسم الماضي على حساب الأهلي المصري بعد الفوز عليه في لقاء العودة في رادس بثلاثة أهداف نظيفة، حيث انتصر الفريق المصري في الذهاب ثلاثة أهداف مقابل واحد.