الترجي يرد على عدم أحقية مشاركة البلايلي في دوري الأبطال بسبب المنشطات

القسنطيني الجزائري احتج على مشاركة يوسف البلايلي في دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رد الترجي التونسي على نادي القسنطيني الجزائري بشأن احتجاج الأخير على مشاركة الجزائري يوسف البلايلي؛ لاعب باب سويقة، في دوري أبطال أفريقيا.

النادي الجزائري قدم احتجاجًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعدما قاد اللاعب فريقه للفوز عليه، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستند القسنطيني في احتجاجه على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف الجزائري لمدة أربع سنوات، والصادر عام 2015، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.

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وأوضح مصدر بنادي الترجي لبوابة "العين الرياضية" أن احتجاج القسنطيني لا جدوى منه، واصفًا إياه بالمحاولة الاستفزازية من جانب النادي الجزائري، مؤكدًا أن الاتحاد الأفريقي والدولي كان سيمنعان اللاعب من المشاركة، لو كان موقفه غير قانونية.

المصدر كذلك أشار إلى أن العقوبة تم تقليصها في عام 2017 إلى عامين فقط بفرمان من محكمة التحكيم الرياضي.

يذكر أن باب سويقة كان قد تغلب على السنافر في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب الشهيد الحملاوي.

ومن المقرر أن يلتقيان على ملعب رادس بتونس، في 13 من إبريل الجاري، في لقاء الإياب.