الترجي والسد .. مواجهة البحث عن مركز شرفي في كأس العالم للأندية

يبحث الترجي مدربه معين الشعباني على تحقيق الفوز اليوم

يسعى فريقا السد القطري والترجي التونسي عن مركز شرفي في كأس العالم للأندية - قطر 2019- وذلك عندما يلتقيان اليوم الثلاثاء في الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الدوحة على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس للبطولة في قمة عربية جديدة.

وكان السد قد أضاع فرصة التأهل للدور نصف النهائي لمونديال الأندية بالخسارة أمام مونتيري المكسيكي 2-3 لاسيما وأن البطولة تقام على أرضه ووسط جماهيره، بعد أن سيطر الفريق على المباراة ولكن الأخطاء القاتلة التي ارتكبها لاعبوه أطاحت بالفريق خارج الحسابات وحرمانه من تكرار انجاز عام 2011 عندما وصل الفريق للمربع الذهبي وحصد المركز الثالث في نهاية البطولة.

في المقابل فشل الترجي بطل إفريقيا بفك عقدة المباريات الافتتاحية في مشاركته الثالثة ببطولة العالم وأمام عرب آسيا بالخسارة أمام الهلال السعودي 1/صفر في مباراة كانت الأفضلية لفريق الترجي إلا أن الفرنسي بافيتيمبي جوميس لاعب الهلال خطف هدفًا سريعًا بعد نزوله بديلاً في الشوط الثاني ليضيع على الترجي فرصة الوصول للمربع الذهبي لأول مرة في تاريخه، بالرغم من الدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به الفريق في الدوحة من خلال تواجد جماهيره بقوة خلفة في المدرجات، وبالتالي ستبقى مباراة الترجي أمام السد بمثابة التعويض للجماهير على الخسارة في المباراة الأولى.

وفي مبارياته الافتتاحية في بطولة العالم خسر الترجي أمام السد عام 2011 بنتيجة 2-1، وأمام العين الإماراتي 3/صفر في نسخة عام 2018 بالإمارات ، قبل أن يخسر أمام الهلال في نسخة 2019 في قطر، وبالتالي ستكون مباراة السد ثأرية للترجي الذي يبحث فيها عن رد اعتباره بعد أن خسر أمام السد في المواجهة الوحيدة التي جمعتهما في البطولة عام 2011.

ويبحث الترجي مدربه معين الشعباني على تحقيق الفوز اليوم وقد تشهد تشكيلة الفريق اليوم بعض التغييرات الطفيفة خاصة أن مهاجم الفريق طه الخنيسي لم يبدأ المباراة الماضية بشكل أساسي وحل بديلاً في الدقائق العشر الأخيرة كما يضم الفريق مجموعة من العناصر المميزة مثل أنيس البدري والإيفواري إبراهيم وتارا و الليبي حمدو الهوني.

في المقابل يسعى السد بقيادة مدربه تشافي هرنانديز لمحاربة الارهاق في هذه المباراة لاسيما وأن الفريق تأثر كثيرًا بالإجهاد ووضح ذلك في المباراة أمام مونتيري المكسيكي حيث أهدر الفريق العديد من الفرص السهلة أمام المرمى وارتكب العديد من الأخطاء التي كلفت الفريق الخسارة، لاسيما وأن لاعب الفريق لم يحصلوا على راحة منذ فترة طويلة سواء مع المنتخب أو مع النادي في المنافسة المحلية والآسيوية كما أن الفريق لعب في البطولة 120 دقيقة أمام هينجين سبورت بطل أوقيانوسيا.

تشكيل هجومي متوقع للهلال في مواجهة فلامنجو البرازيلي

ومن المقرر أن يدفع تشافي بالتشكيلة التي اعتمد عليها في المباريات الماضية معولاً على تواجد حسن الهيدوس قائد الفريق وأكرم عفيف الذي لم يظهر بالصورة المعروفة في هذه البطولة كونه أفضل لاعب في أسيا 2019، وايضًا عبدالكريم حسن والجزائري بغداد بونجاح اللذان يمتلكان فرصة لزيادة عدد أهدافهما في البطولة والمنافسة على جائزة الحذاء الذهبي.