أيدت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرار لجنة التأديب باعتماد الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2019.

ورفض لجنة الاستئناف الطعن الذي تقدم به النادي المغربي في السابع من إبريل الماضي، ضد قرار اللجنة التأديبية، الذي اعتبر وداد الأمة منسحبًا من لقاء إياب النهائي وعليه يحصد باب سويقة اللقب.

قرار اللجنة التأديبية شمل تغريم الوداد 20 ألف دولار على الانسحاب من النهائي، بجانب 15 ألف دولار لاستخدام جمهوره الألعاب النارية، بالإضافة إلى تغريم حمدي المدب؛ رئيس النادي التونسي 20 ألف دولار، لسلوكه غير الرياضي تجاه أحمد أحمد؛ رئيس كاف.

وشمل قرار التأديبية كذلك معاقبة الترجي باللعب دون جمهوره لمباراتين على أرضه، لاستخدام الألعاب النارية بشكل مبالغ فيه.

