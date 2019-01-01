تقرير تونسي - رئيس اللجنة المعنية بالكاف يناصر الترجي ويرفض إعادة نهائي أفريقيا

أيام قليلة وتنتهي أزمة باب سويقة ووداد الأمة بقرار نهائي من الكاف

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ينتظر ناديا الترجي التونسي والوداد المغربي إصدار اللجنة التأديبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرار في السابع من الشهر الجاري، بشأن أزمة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الناديان ينتظران قرار لجنة تأديبية من الاتحاد الأفريقي ، بعدما منحتها المحكمة الرياضية الدولية "تاس" صلاحيات اتخاذ القرار، مع اعتبارها قرار إعادة اللقاء الذي أصدره الكاف لاغيًا، لحين صدور قرار نهائي من اللجنة التأديبية. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "الصريح" التونسية فإنها علمت من مصادرها أن رئيس اللجنة المعنية باتخاذ قرار بشأن هذه الأزمة، جنوب أفريقي الجنسية، وكان قد صوت لصالح أحقية باب سويقة في اللقب خلال المكتب التنفيذي، الذي عُقد بباريس.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس اللجنة عارض وقتها إعادة المباراة، معتبرًا الوداد أخطأ بانسحابه.

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يذكر أن الجانب التونسي يعارض قرار الإعادة والأمر نفسه بالنسبة للوداد، حيث يرغب كلاهما في حسم اللقب لصالحه، الأول بداعي انسحاب وداد الأمة، والثاني بسبب وقوع عديد الأخطاء التحكيمية ومن ضمنها تعطيل تقنية الفيديو.

وكان كاف قد اعتبر الترجي بطلًا عقب توقف المباراة لأكثر من ساعة، مع فشل محاولات إقناع الوداد بالعودة لاستكمال المباراة.