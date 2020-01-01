الترجي التونسي يعلن تأييد محكمة "الكاس" قرار تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 2019

الترجي التونسي يعلن قرار محكمة الكاس

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الجمعة، عن قرار المحكمة الرياضية الدولية "الكاس" بشأن أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 مع الوداد الذي أثار ضجة كبيرة وقتها.

وكان الاتحاد الإفريقي قد اعتبر الوداد المغربي منسحبًا قبل تصعيد النادي الأمر، من أجل البحث عن حقهم على حسب تصريحاتهم بسبب تعطل تقنية الفيديو في اللقاء.

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ووفقًا لما نشره الترجي التونسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن محكمة الطاس أيدت تتويج الترجي التونسي بالبطولة على حساب الوداد.

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وقال النادي عبر حسابه الرسمي: " رسمي.. الترجي التونسي بطل إفريقيا 2019 بصفة نهائية بعد صدور قرار الكاس منذ قليل".

وظلت القضية لها صدى واسع خلال الفترة الماضية، وزلزلت أروقة الاتحاد الإفريقي من الداخل بقوة بسبب القرارات التي اتخذت خلال القضية.

الترجي التونسي ودع البطولة في النسخة الحالية أمام الزمالك، بعد الهزيمة في دور ربع النهائي ذهابًا في القاهرة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، والفوز إيابًا بهدف دون رد.