الترجي التونسي يضرب موعدًا مع الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الترجي التونسي يضرب موعدًا مع الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حسم نادي الترجي الرياضي التونسي مقعده في نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الخروج بنتيجة التعادل السلبي أمام مازيمبي الكونغولي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

وكانت مباراة الذهاب كانت قد انتهت لصالح نادي الترجي التونسي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس.

العشر دقائق الأولى شهدت ضغط كبير من قبل لاعبي مازيمبي بحثًا عن تسجيل هدف مُبكر من أجل معادلة نتيجة مباراة الذهاب.

وبعد 10 دقائق شهدت المباراة فرصة خطيرة للفريق الكونغولي عن طريق عرضية خطيرة من داخل يمين المنطقة تلقاها جاكسون موليكا بتسديدة لكنها وصلت إلى رينفورد كالابا الذي حاول تسديد الكرة لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي.

وواصل لاعبي مازيمبي الضغط بقوة، وأضاعوا فرصة خطيرة عن طريق عرضية خطيرة من الجهة اليسرى من اللاعب جوزيف أوتشايا لكن ابعدها أيمن بن محمد بالخطأ وكادت ان تسكن مرماه لكنها مرت اعلى المرمي لتتحول إلى ركنية.

دخول لاعبي الترجي في المباراة كان بعد 20 دقيقة، وكانت أخطر الفرص عن طريق تسديدة قوية للغاية من خارج المنطقة عن طريق أيمن بن محمد لكن الحارس الفريق الكونغولي تعامل معها ببراعة، وخرجت إلى ركنية لم يُحسن اللاعبين استغلالها.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد مازيمبي ان يُسجل هدف التقدم عن طريق تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق ميشاك إليا لكن الحارس معز بن شريفية تعامل معها بنجاح لينتهي الشوط الأول سلبيًا.

فريق مازيمبي ضغط بكل قوة خلال الشوط الثاني وسط تراجع من لاعبي الترجي الذي لعبوا على الهجمات المرتدة.

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وشهدت الدقيقة 67 ركنية لفريق مازيمبي نُفذت بعرضية خطيرة لداخل المنطقة تلقاها رينفورد كالابا بتسديدة قوية لكن ابعدها الحارس معز بن شريفية بشكل رائع.

الخطورة تواصلت، وأضاع مازيمبي رأسية خطيرة من المهاجم رينفورد كالابا من داخل المنطقة لكن امسكها الحارس المتألق معز بن شريفية.

ومرت الدقائق الأخير من المباراة بضغط كبير إلا أن دفاع الترجي وحارس مرماه تماسكوا بشكل رائع ليخطفوا بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.