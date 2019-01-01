الترجي التونسي يخطف الفوز على شبيبة القبائل بهدف البدري

الترجي يواصل انتصاراته في إفريقيا

حقق الترجي التونسي الفوز على نظيره وفاق سطيف الجزائري بهدف دون رد في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

كان الترجي قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب الرجاء، ليتصدر مجموعته مبكرًا للدفاع عن لقبه.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب الترجي ووسط جماهيره.

وفي الشوط الثاني، شكل الترجي خطورة كبيرة على مرمى الضيوف لإحراز هدف التقدم وخطف الـ3 نقاط.

وبالفعل حصل الترجي على ركلة جزاء سددها البدري بنجاح في الدقيقة 73 من عمر المباراة، ليكون هدف الفوز.

وبذلك ارتفع رصيد الترجي إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما يأتي وفاق سطيف في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.