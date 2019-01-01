شعباني: الترجي جاهز لتشريف تونس وإفريقيا في مونديال الأندية

مدرب الترجي يتحدث عن المشاركة في مونديال الأندية هذه المرة.

أكد معين شعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، على أن فريقه أصبح جاهزًا، للمشاركة في كأس العالم للأندية، لتشريف قارة إفريقيا وبلاده تونس.

الترجي يفتتح مبارياته في كأس العالم للأندية، بمواجهة الهلال السعودي "بطل آسيا"، يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

شعباني قال خلال تصريحات بعد وصول بعثة فريقه إلى العاصمة القطرية الدوحة: "لدينا حماس للعودة إلى كأس العالم للأندية، ونعتزم تشريف بلادنا وقارتنا".

مدرب الترجي تابع: "سعداء للدعم الذي لاقيناه من جانب المشجعين، حيث حرص عدد منهم السفر إلى قطر، وأيضًا المقيمين في الدوحة".

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واختتم شعباني تصريحاته قائلًا: "نتطلع لتحقيق أقصى استفادة من تجربتنا هذه المرة في كأس العالم للأندية".

جاء ذلك بعد وصول بعثة الترجي إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتوج الترجي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التغلب على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية التي شهدت أحداثًا مثيرة.