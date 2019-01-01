رسميًا - لجنة الانضباط بالكاف تعلن الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا

الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تنصيب فريق الترجي التونسي، بطلًا لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2018، باعتبار الوداد المغربي خاسرًا.

لجنة الانضباط أصدرت قراراتها فيما يخص مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تكونت من بندين هما:

الوداد الرياضي يعتبر خاسرًا في مباراة العودة، وتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، بسبب الانسحاب من المباراة، و15 ألف دولار على استخدام الألعاب النارية.

تذكير السيد حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي، بتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، بسبب سلوكه غير الرياضي ضد رئيس الاتحاد الإفريقي، وسيلعب الفريق التونسي مباراتيه المقبلتين على أرضه بدون جماهير، بسبب استخدام الأدخنة والمشاريخ بشكل مبالغ فيه، وتم تأجل تنفيذ القرار ما لم يقع أي تجاوز خلال 12 شهرًا مقبلًا مع غرامة 50 ألف دولار بسبب الأدخنة والمقذوفات والسلوك غير الرياضي من جانب الجماهير.

وبذلك تم إغلاق ملف إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

جاء ذلك بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية، بإلغاء قرار المكتب التنفيذي، الخاص بإعادة المباراة، لعدم الاختصاص، وطالبت اللجان المختصة بالنظر في القضية من البداية.