التربية والتعليم بالإمارات تقلص اليوم الدراسي لمساندة الأبيض أمام قطر بكأس آسيا

المنتخب الإماراتي سيواجه قطر في نصف نهائي كأس آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قررت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، تقليص وقت الدوام المدرسي للطلبة في الإمارات غدٍ الثلاثاء، وذلك بسبب مباراة المنتخب الإماراتي أمام نظيره القطري في كأس آسيا.

منتخب الإمارات سيواجه نظيره القطري مساء غدٍ الثلاثاء، في نصف نهائي كأس أمم آسيا، من أجل تحديد المتأهل الثاني لنهائي البطولة القارية.

وزارة التربية والتعليم الإماراتية، أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قرار تقليص وقت الدوام المدرسي غدٍ الثلاث، لينتهي قبل موعده الرسمي بساعتين.

جاء ذلك ليتسنى للطلاب مساندة المنتخب الإماراتي في مباراة قطر، وحضور المباراة التي ستقام على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

كما قامت كليات التقنية العليا في الإمارات، إنهاء دوام طلبتها غدً الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ليتمكنوا من حضور المباراة، وتشجيع الأبيض، على أن يتم تعويض المحاضرات في وقتٍ لاحق.