"التخلص من متلازمة دي خيا"، كيف تحول كورتوا من الشك إلى اليقين في ريال مدريد ؟

أداء مغاير يُقدمه الحارس البلجيكي عن بداية الموسم

منذ الهزيمة أمام ريال مايوركا في أكتوبر الماضي، تغير وجه ريال مدريد تمامًا للأفضل، لكن هذا التغيير كان مصوحبًا أيضًا بتغيير في مستوى حارسه تيبو كورتوا، ما جعل زيدان يصفه بأنه أفضل حارس مرمى في العالم.

تحول شعور جمهور الريال تجاه كورتوا من حالة الشك إلى حالة اليفين، فحارس المرمى البلجيكي الذي خسر مكانه لفترة وجيزة لصالح ألفونس أريولا في وقت سابق من هذا الموسم في طريقه لكسر الأرقام القياسية، وبات ركيزة لا غنى عنها في ريال مدريد يعطي الآمان لفريقه ويتدخل في لحظات حاسمة ويُنقذ أهداف مُحققة ويُغير من سير نتائج المباريات.

حقيقة أن ريال مدريد يمتلك أقوى خط دفاع لا تكمن فقط في قوة مدافعيه بقدر ما تكمن في قوة من خلفهم، فتلقي 13 هدفًا فقط حتى الآن هو أفضل سجل لريال مدريد منذ سنوات طويلة.

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منذ عام 1992، فاز حارس مرمى واحد فقط في ريال مدريد بجائزة زامورا لأفضل حارس مرمى في الدوري الأسباني - أيكر كاسياس في 2007/2008. أصبح كورتوا الآن في المُقدمة ليعيد إلى البرنابيو الجائزة التي فاز بها مرتين خلال الفترة التي قضاها في أتلتيكو مدريد.

كورتوا هو أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك في الدوري الإسباني (10 مرة) بالتساوي مع يان أوبلاك، قبل الديربي بينهما اليوم.

عاش كورتوا أسوأ فتراته في أكتوبر الماضي بعد أن توجه إليه الأنصار باللوم على هدفي كلوب بروج، قيل أنه يُعاني من مشكلة في المعدة وغاب عن التدريب لمدة يومين، ثم أخرج من مباراة السبت التالية أمام غرناطة وحل أريولا بدلاً منه، واعتقد البعض أنه خسر مكانه للأبد.

وخرجت صحيفة ماركا بمانشيت في صدر عدد لها بعنوان "إذا كنت تريد أن تكون حارس مرمى ريال مدريد، عليك أن تقبل الضغط".

كان الاقتباس جزءًا من ثلاث صفحات خاصة أفادت بها ماركا، والتي كشفت إنه فقد ثلاثة كيلوجرامات في غضون ساعات بسبب مشكلة في المعدة.

جاء مدرب حراسة المرمى البلجيكي إيروين ليمنز للدفاع عنه، لكن عندما قال إن كورتوا ربما يعاني من "متلازمة دافيد دي جيا" قائلاً إنها تضر أكثر مما تنفع.

وقال: "كورتوا لاعب مميز ومن الغريب أنه دائمًا ما يكون في أفضل حالاته معنا، لكن في مدريد قد يكون مصابًا بمتلازمة دي جيا".

لكن أريولا ارتكب أخطاء كبيرة في مباراة غرناطة، فعادت الكرة لملعب كورتوا مرة أخرى، وعندما بدأ ريال مدريد يرفع نسق أدائه، بدأ كورتوا كذلك.

التغيير الأهم في كورتوا أنه كان متحمسًا للتعلم من هفواته وأخطائه، كانت أهم سلبياته تكمن في البطء في الخروج من مرماه، وأن طول قامته يُعني أنه من السهل أن يستقبل الأهداف من بين قدميه، لكنه عمل عن تلاشي تلك السلبيات، وبات أخف حركة.

وبالعمل الجاد في التدريبات، كان ينجح في تحريك قدميه وجسده بشكل أسرع أمام التسديدات، وبات رد فعله أفضل من الانفرادات، لكن أهم من كل ذلك أن زيدان منحه الثقة من جديد.

بمستويات كورتوا وبمساهمته في تتويج السوبر الأخير، يمكن القول إنه تجاوز فتراته الصعبة، وقال داني كارفخال عقب تألق كورتوا أمام خيتافي في فوز ريال مدريد 3/0 إنهم لم يفقدوا الثقة فيه أبدًا، وكان على قدر الثقة بمرور الوقت.