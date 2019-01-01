التخاذل وراء الشجار بين ليفاندوفسكي وكومان في تدريبات بايرن

واقعة مؤسفة في تدريبات الفريق البافاري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صجفية الأسباب التي كانت وراء الاشتباك العنيف الذي حدث بين نجمي بايرن روبرت ليفاندوفسكي وكينجسلي كومان بتدريبات الفريق.

واشتبك اللاعبان وتبادلا اللكمات واضطر زملاء الثنائي للتدخل لتفرقتهما بحسب التقارير، الأمر الذي لم ينفيه نيكو كوفاتش، مدرب الفريق في مؤتمر الجمعة.

وذكرت "ليكيب" أن السبب وراء اشتباك الثنائي هو تكرر الاتهامات من قبل ليفاندوفسكي نحو كومان بعدم التركيز والتخاذل في التدريبات، الأمر الذي لم يتقبله الفرنسي الشاب.

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هذا الهدف الرائع من ركلة حرة مذهلة واحد أجمل أهدافه 😍pic.twitter.com/EgwbU2CeBz — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 13, 2019

كومان رد مباشرة بتوجيه لكمة للبولندي، وسط دهشة زملائه بحسب التقرير، وتطور الأمر إلى صراع محتدم بين اللاعبين انتهى بتدخل نيكلاس سوله.

مدرب بايرن كوفاتش أكد أن المشكلة تم حلها واللاعبان اعتذرا عن تصرفهما والأجواء تم تصفيتها، وينتظر مشاركة الثنائي في لقاء فورتونا دوسلدورف المقبل.

ويستضيف فورتونا بايرن ميونخ مساء الأحد ضمن لقاءات البوندسليجا وصراع البافاري مع بوروسيا دورتموند على قمة الترتيب.