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دوري أبطال أوروبا

بعد هجومه على التحكيم - نيمار مهدد بعقوبة الإيقاف في دوري أبطال أوروبا

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ما هي العقوبة المتوقعة لنيمار بعد هجومه على حكم مباراة مانشستر يونايتد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يواجه نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خطورة التعرض للإيقاف بعدما بدر منه عقب مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

نيمار انتقد حكم الفيديو المساعد عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وذلك بسبب احتساب ركلة جزاء للشياطين الحمر في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

باريس سان جيرمان ودّع دوري الأبطال من ثمن النهائي رغم الفوز ذهابًا بثنائية نظيفة ليخسر في الإياب 3-1 على أرضه وأمام جمهوره.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ نيمار انتهك المادة 11 و15 من قانون عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفي حال تم فتح ملف للتحقيق في الواقعة فقد يتعرض للإيقاف.

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وأوضحت أنّ اللجنة سوف تجتمع في 28 مارس المقبل وقد تقرر عقوبة اللاعب.

وأشارت إلى أنّ العقوبة المحتملة تتراوح بين الإيقاف مباراتين أو 3 إذ ترفض المادة 11 أن أي اعتداء لفظي على الحكم حتى لو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق وعاقب يويفا اللاعب سيرج أورييه حينما كان في باريس سان جيرمان بالإيقاف 3 مباريات بعد الهجوم على حكم مباراة تشيلسي في 2015 والذي منح بطاقة حمراء لزلاتان إبراهيموفيتش.

وكان توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قد انتقد الهجوم الحاد على نيمار موضحًا أنّ ما فعله البرازيلي رد فعل طبيعي بعد الخسارة.

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