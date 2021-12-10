التحديات تلاحقه حتى في أسهل المباريات.. رونالدو "متربص" لنوريتش سيتي

رغم أن مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي قد تكون مثلها مثل أي مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي، إلا أن مكانة خاصة تكتسبها بالنسبة للأسطورة كريستيانو رونالدو.

على مدار مسيرته، نجح الدون البرتغالي في التسجيل بـ119 فريقًا مختلفًا ما بين الدوري البرتغالي والإنجليزي والإسباني والإيطالي، أو أندية من دوريات أخرى خلال مسابقة دوري أبطال أوروبا.

لكن، نوريتش سيتي ليس من ضمن قائمة الأندية التي هزّ شباكها رونالدو، على الرغم من أنه التقى مرتين بفريق الكناري خلال فترته الأولى مع اليونايتد.

المواجهة الأولى في أولد ترافورد تعود إلى موسم 2004-05، وشهدت انتصارًا للمانيو بهدفين لهدف، وأتت ثنائية الشياطين الحمر عبر ديفيد بيليون وآلان سميث.

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أما في مباراة الإياب بكارو رود، خسر مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في حضور رونالدو أيضًا، رغم أن نوريتش كان عمليًا قد ضمن الهبوط للدرجة الأولى الممتازة.

في ذلك التوقيت، استشاط السير أليكس فيرجسون غضبًا من هذه الهزيمة، لدرجة أنه رفض التحدث للإعلام وذهب مسرعًا إلى غرفة خلع ملابس مانشستر.

هكذا، يبدو أن رونالدو صاحب الـ36 عامًا يريد الثأر من الماضي من جهة، ومن جهة أخرى إقحام نوريتش سيتي في قائمة ضحاياه الكبرى.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو هذا الموسم قد أحرز ستة أهداف فقط على صعيد الدوري الإنجليزي خلال 12 مشاركة، بجانب صناعته لهدفين آخرين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، فيما يتذيل نوريتش سيتي الترتيب بعشر نقاط فقط.