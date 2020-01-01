التجربة الأولى - لجنة الحكام تختبر تقنية الفيديو في مباراة ودية

من المفترض أن يظهر الفار في الدور الثاني من الدور المصري الممتاز

تجري لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، اليوم الإثنين، الاختبار الأول لتقنية الفيديو بعد تدريب عدد من الحكام عليها خلال الفترة الماضية.

اللجنة قضت الفترة الماضية في محاضرات عملية ونظرية لعدد من الحكام على تقنية الفيديو باستاد القاهرة الدولي.

فضل: لا أحد يصدق أننا سنطبق الـ"فار" وهذا أمر طبيعي

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وتقوم لجنة الحكام باختبار التقنية الجديدة، حاليًا بمواجهة فريقي بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا الودية، والتي تقام على استاد القاهرة.

الـ VAR هنا🔥

لجنة الحكام تختبر التقنية الجديدة خلال المباراة الودية التي تجمع فريقنا بنادي بلدية المحلة على ستاد القاهرة🏟️ pic.twitter.com/rRwQATgCCo — Cleopatra Fc (@CleopatraFC_) February 3, 2020

يذكر أن اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أكدت أكثر من مرة على بدء تطبيق تقنية الفيديو بداية من مباريات الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

عدد من الأندية كان قد اعترض على كثرة الأخطاء التحكيمية، مطالبين بضرورة تطبيق الفار، على رأسهم الأهلي، الزمالك، بيراميدز والإسماعيلي.

مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اتخذ إجراءات تصعيدية بشأن كثرة الأخطاء التحكيمية، إذ تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الرياضة أشرف صبحي، وعمرو الجنايني وجمال الغندور، لتأخرهم في تطبيق الفار.