التناقض في أبهى صورة .. خطة من الاتحاد الأوروبي لإنشاء السوبر ليج!

يفكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مسألة جديدة من شأنها أن تقرب المسافات بين بطولة دوري الأبطال والسوبر ليج.

وكان الاتحاد قد واجه فكرة السوبر ليج بقوة ضاربة منذ مدة فور إعلان بعض الفرق لتركها البطولة القارية والالتحاق بها.

لكن يبدو أنه في الأيام الماضية بات التفكير حول تخصيص بعض المقاعد المضمونة للفرق غير المتأهلة، مما قد يقرب وجهات النظر.

ماذا يفكر الاتحاد الأوروبي في عمله؟

يفكر الاتحاد الأوروبي في تخصيص مركزين في مسابقة دوري الأبطال الجديدة اعتبارًا من عام 2024 للفرق ذات التصنيف الأفضل، والذي يعتمد على نتائجها في أوروبا على مدار المواسم الخمسة السابقة.

وبذلك، سيكون الفريقان اللذان يتمتعان بأعلى درجة في الكفاءة واللذان أنهيا الموسم خارج الأماكن المؤهلة لدوري أبطال أوروبا مؤهلين للبطولة بشكل مباشر.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 10 مايو.

معارضة قوية لقرار الاتحاد الأوروبي

فيما اعترض البعض حول تلك الفكرة التي تضمن مجاملة الفرق الكبيرة في القارة على حساب الأندية الصغيرة المجتهدة، وتحدث رونان إيفين، المدير التنفيذي لـ "Football Supporters Europe" حول تلك المسألة.

حيث قال: "من الواضح أن هناك تناقضًا بين العمل الجماعي العام الماضي (لعرقلة السوبر ليج) وحماية النموذج الأوروبي للرياضة، والسلامة والجدارة الرياضية، وبين هذه المعاملات".

وواصل: "يتعين على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتخاذ قرار بين استرضاء الأندية الكبرى ومعالجة اهتماماتهم ومخاوفهم من جانب، والبقاء وفيًا لما كان عليه الوضع العام الماضي. لا يمكنهم الحصول عليه في كلا الاتجاهين، إنه اختيار بين الاثنين".

وأوضح: "إن اعتماد نفس الإصلاحات بالضبط كما في العام الماضي، أو مع بعض التغييرات التجميلية، لا يرسل بالتأكيد الرسالة الصحيحة".

جدير بالذكر أن بطولة السوبر ليج فشلت في إتمامها بسبب قرارات الاتحاد الأوروبي القوية ضدها، مما يجعلهم الآن في حالة تناقض.

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