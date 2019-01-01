التاريخ يبتسم لأتلتيكو مدريد - سيميوني لا يعرف الخسارة بعد الفوز بثنائية

هل يستمر سجل سيميوني القياسي مع أتلتيكو مدريد أم ينجح يوفنتوس في الريمونتادا؟

يمتلك نادي أتلتيكو مدريد الإسباني سجلًا قياسيًا من التأهل في الأدوار الإقصائية بعد الفوز ذهابًا بثنائية نظيفة، إذ لم يودع بعد هذه النتيجة سوى مرة واحدة فقط عبر تاريخه.

أتلتيكو انتصر بثنائية على يوفنتوس في "واندا ميتروبوليتانو" مساء أمس، الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعبر التاريخ لم يودع الروخي بلانكوس البطولة بعد تحقيق هذه النتيجة ذهابًا سوى مرة واحدة في موسم 1967-1968 أمام جوتزبه التركي بعد الفوز ذهابًا بثنائية والخسارة في الإياب بثلاثية نظيفة في كأس المعارض.

رقم آخر يبشر جماهير الروخي بلانكوس بالوصول إلى ربع نهائي التشامبيونزليج، إذ لم يخسر الفريق بفارق 3 أهداف أو أكثر في 414 مباراة لدييجو سيميوني سوى 10 مرات فقط، وهي كالآتي:

رونالدو قرر ألا يغادر ملعب "واندا متروبوليتانو" دون أن يترك بصمته 👀



لدي 5⃣ دوري أبطال 🏆🏆🏆🏆🏆

أتلتيكو 0⃣ pic.twitter.com/6nuruBnPPY — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

ريال مدريد | الدوري الإسباني | 2011-2012 | 4-1

برشلونة | الدوري الإسباني | 2012-2013 | 4-1

أتلتيك بلباو | الدوري الإسباني | 2012-2013 | 3-0

ريال مدريد | كأس ملك إسبانيا | 2013-2014 | 3-0

ريال مدريد | دوري أبطال أوروبا | 2013-2014 | 4-1

ريال مدريد | الدوري الإسباني | 2016-2017 | 3-0

فياريال | الدوري الإسباني | 2016-2017 | 3-0

ريال مدريد | دوري أبطال أوروبا | 2016-2017 | 3-0

ريال سوسيداد | الدوري الإسباني | 2017-2018 | 3-0

بروسيا دورتموند | دوري أبطال أوروبا | 2018-2019 | 4-0

كما أنّ المدرب الأرجنتيني لا يعرف الخسارة أمام أي فريق إيطالي في 7 مباريات لعبها مدربًا للروخي بلانكوس، فحقق الفوز 5 مرات وتعادل مرتين ولم يستقبل سوى هدف وحيد من كاكا حينما لعب لصالح ميلان في الفوز برباعية لهدف بدوري أبطال أوروبا مارس 2014.

ويمتلك الروخي بلانكوس أفضل معدل في الحفاظ على نظافة شباكه في دوري أبطال أوروبا، إذ لم يستقبل أي هدف في 40 مباراة من أصل 83 لقاء مع التشولو أي بنسبة 48.2% وهو ما يتجاوز باقي الأندية.