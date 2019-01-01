التأهل لدوري الأبطال شرط بقاء إيريكسين في توتنهام

في ظل عروض يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر سيتي.. كريستيان إيريكسين يضع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا شرطًا للبقاء مع توتنهام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن نجم توتنهام كريستيان إيريكسين اشترط التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لكي لا يرحل عن الفريق.

وكان إيريكسين قد أصبح مطمعًا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا بعد فترته الرائعة مع توتنهام في السنوات الأخيرة.

وبعدما وصل السبيرز إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تبدو البطولة الأوروبية شرطًا للنجم الدنماركي من أجل الاستمرار.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

وحسب صحيفة ميرور الإنجليزية فإن إيريكسين قد اشترط تأهل توتنهام لدوري أبطال أوروبا للبقاء مع الفريق في الموسم المقبل.

وحسب الصحيفة ذاتها أيضًا فإن اللاعب يريد الاستمرار في صفوف الفريق اللندني، ولكنه يرغب في مواصلة اللعب في الكأس الأوروبية الأغلى كذلك.

نحو أفضل مواسمه | كيف كان عام بنزيما الأول بدون رونالدو؟

يذكر أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى قد أبدت اهتمامها مؤخرًا بالتعاقد مع النجم الدنماركي أبرزها كان يوفنتوس وريال مدريد.