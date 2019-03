البيتزا المُفضلة – ريال سولت ليك ينشر التشكيل بأربع طرق مختلفة

قام نادي ريال سولت ليك الأمريكي، بنشر تشكيل الفريق قبل مواجهة لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي للمحترفين بأربع طرق مختلفة.

المباراة أقيمت ضمن مباريات الجولة الرابعة، وشهدت رقم تاريخي، بمشاركة 6 لاعبين شباب لفريق سولت لايك منذ بداية اللقاء، وهو العدد الأكبر لفريق في الدوري الأمريكي.

وانتهت المباراة بفوز لوس أنجلوس، الذي يدربه بوب برادلي مدرب منتخب مصر الأسبق، بهدفين مقابل هدف.

A @MLS record six homegrown players are in tonight’s starting XI pic.twitter.com/r97cbipSq7