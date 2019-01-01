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البيتزا المُفضلة – ريال سولت ليك ينشر التشكيل بأربع طرق مختلفة

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التوقف الدولي واستغلاله بطريقة مثالية في الدوري الأمريكي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

قام نادي ريال سولت ليك الأمريكي، بنشر تشكيل الفريق قبل مواجهة لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي للمحترفين بأربع طرق مختلفة.

المباراة أقيمت ضمن مباريات الجولة الرابعة، وشهدت رقم تاريخي، بمشاركة 6 لاعبين شباب لفريق سولت لايك منذ بداية اللقاء، وهو العدد الأكبر لفريق في الدوري الأمريكي.

وانتهت المباراة بفوز لوس أنجلوس، الذي يدربه بوب برادلي مدرب منتخب مصر الأسبق، بهدفين مقابل هدف.

وقام النادي بعرض تشكيل الفريق 4 مرات بطرق مختلفة، الأولى بأرقام اللاعبين.

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ثم بعد ذلك بطول اللاعبين والأبراج الخاصة بتواريخ ميلادهم، وأخيرًا بنوع البيتزا المفضل لكل لاعب.

وتكبد الفريق الخسارة الثانية توالياً، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب القسم الغربي من الدوري.

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