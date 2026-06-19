البوسنة والهرسك ضد قطر: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 2 لومن فيلد

ستنطلق مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر في 24 يونيو 2026 الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش و14:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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البوسنة والهرسك ضد قطر: خلفية المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في شمال غرب المحيط الهادئ تداعيات هائلة، حيث تسعى كلتا الدولتين المنتميتين للمجموعة ب إلى التعافي من النكسات المدمرة التي تعرضتا لها في الجولة الثانية. بعد جولة ثانية قاسية من المباريات هزت ديناميكيات المجموعة - حيث خسرت البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1 أمام سويسرا في لوس أنجلوس، وتعرضت قطر لهزيمة تاريخية بنتيجة 6-0 على يد كندا، إحدى الدولتين المضيفتين، في فانكوفر - تقلص هامش الخطأ في ملعب سياتل (لومين فيلد) بشكل كبير. يتوجه كلا الفريقين إلى الساحل مدركين أن التعافي النفسي والتعامل مع أزمات الإيقافات الشديدة الناجمة عن تلك المواجهات المكثفة سيحددان بشكل كامل مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على سيرجي بارباريز، المدرب الرئيسي للبوسنة والهرسك، أن يثبت بسرعة تشكيلة الفريق التي انهارت تحت ضغط الشوط الثاني أمام المنافس الأوروبي. سيضطر بارباريز إلى تعديل هيكله الدفاعي عقب البطاقة الحمراء الكارثية التي حصل عليها المدافع المركزي طارق محرموفيتش في الدقيقة 80، معتمدًا بشكل كبير على الخبرة التكتيكية المتبقية لدى سيد كولاشيناك والقائد إدين دزيكو لإعادة ضبط الأداء، وفرض الإيقاع، وفتح ثغرات في دفاع الخصم. في المقابل، تقف قطر - التي تواجه أزمة حقيقية في اختيار التشكيلة بعد حصول المدافع هومام أحمد ولاعب الوسط أسيم ماديبو على بطاقتين حمراوين مباشرتين خلال هزيمتها الثقيلة. يمتلك «المارونز» خطة لعب صلبة أثمرت عن تعادل صعب 1-1 أمام سويسرا في الجولة الأولى.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب سياتل المتطور، وستكون بمثابة مباراة شطرنج معقدة تتسم بالتعديلات التكتيكية والتشكيلات المرتجلة. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل انهيار دفاعي آخر، مما يجعل التواصل في خط الوسط والتتبع السريع للانتقالات العناصر الحاسمة. ستنظر قطر إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لتعويض خسارتها وتأكيد مكانتها كمرشح قوي للمرحلة الإقصائية، بينما تدخل البوسنة الملعب حريصةً على الاستفادة من روح خبرة لاعبيها المخضرمين، وهجماتها المرتدة السلسة، ودقتها التهديفية لمعاقبة أي أخطاء هيكلية. مع بدء تبلور الترتيب في المجموعة، ستسيطر أهمية الحفاظ على آمال الفريق في بلوغ دور الـ32 على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

سويسرا 4-1 البوسنة والهرسك

تعرض فريق سيرجي بارباريز لانهيار كبير في الشوط الثاني في لوس أنجلوس، ليخسر في النهاية بنتيجة قاسية 4-1 أمام منتخب سويسرا الذي أظهر دقة كبيرة في التسجيل. قدم البوسنيون أداءً دفاعيًا منضبطًا بشكل لا يصدق خلال شوط أول شديد التنافس، ونجحوا في إحباط هجوم السويسريين ومواكبة نظرائهم الأوروبيين خطوة بخطوة، ليدخلوا الاستراحة في حالة تعادل سلبي.

ومع ذلك، تلاشت المرونة الهيكليّة للفريق بعد الاستراحة. وكسرت سويسرا التعادل في الدقيقة 74 عن طريق يوهان مانزامبي. وأصبح الموقف صعبًا للغاية بالنسبة للبوسنة في الدقيقة 80 عندما حصل المدافع المركزي طارق محرموفيتش على بطاقة حمراء مباشرة. وعوقب النقص العددي بقسوة، حيث ضاعف روبين فارغاس النتيجة قبل أن يسجل مانزامبي هدفه الثاني. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل إرمين ماهميتش، الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني، هدفاً تاريخياً لتخفيف الألم، لكن غرانيت شاكا وضع اللمسة الأخيرة على النتيجة بركلة جزاء في الدقيقة 97. وتترك هذه الهزيمة الثقيلة لبارباريز ثغرات دفاعية خطيرة يتعين عليه سدها قبل الجولة الثالثة.

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كندا 6-0 قطر

عاش «المارونز» أمسية كابوسية تاريخية حقاً في فانكوفر، حيث انهاروا تماماً تحت الضغط الشديد ليخسروا بهزيمة ساحقة بنتيجة 6-0 على يد كندا، إحدى الدولتين المضيفتين للبطولة. واجهت قطر معركة شاقة منذ البداية عندما افتتح سايل لارين التسجيل في الدقيقة 16، تلاه بعد قليل هدف دقيق من جوناثان ديفيد.

تلاشى أي أمل في العودة التكتيكية في الدقيقة 33 عندما طُرد المدافع هومام أحمد ببطاقة حمراء مباشرة. وسجل ديفيد هدفاً آخر قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، وتحولت المباراة إلى فوضى عارمة في بداية الشوط الثاني عندما تلقى لاعب الوسط أسيم ماديبو البطاقة الحمراء الثانية لقطر في الدقيقة 53. وبعد أن انخفض عدد لاعبي «المارونز» إلى تسعة لاعبين، انهار خط دفاعهم الخلفي تماماً. وسجل ناثان ساليبا الهدف الرابع، وزاد من معاناة قطر هدف عكسي مؤسف من محمد ماناي، قبل أن يكمل ديفيد ثلاثيته التاريخية في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع. يتعين على قطر الآن تحقيق انتعاش نفسي غير مسبوق قبل رحلتها إلى سياتل.

ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

البوسنة والهرسك (سيرجي بارباريز)

لا يحتاج سيرجي بارباريز إلى التخلي عن الأساس الهيكلي الشجاع الذي سمح لفريقه بإحباط مضيفة البطولة كندا بشكل تاريخي خلال تعادلهما الافتتاحي 1-1. أثبتت الحركة العمودية، والعزيمة الجماعية، والقيادة المخضرمة المتأصلة في الفريق أن البوسنة والهرسك تمتلك الأدوات الأساسية اللازمة للقتال من أجل النقاط على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على بارباريز أن يعالج بلا هوادة الثغرات الدفاعية والانهيار في الشوط الثاني الذي أدى إلى استسلام فريقه تمامًا بعد الاستراحة في المباراة ضد سويسرا. وتزداد المهمة تعقيدًا بشكل كبير بسبب البطاقة الحمراء المباشرة الكارثية التي حصل عليها المدافع المركزي طارق محرموفيتش في الدقيقة 80. يجب أن يركز التعديل التكتيكي الأساسي لبارباريز على إعادة هيكلة خط دفاعه بالكامل، لضمان أن يشكل الثنائي المؤقت في قلب الدفاع تفاهمًا فوريًا مع سيد كولاشيناك. ويجب أن يوفر محور خط الوسط درعاً دفاعياً أكثر تماسكاً، بمتابعة التحولات الرأسية السريعة وإغلاق المساحات الجانبية لمنع خط هجوم قطر من استغلال الثغرات في خط الدفاع الذي تم تعديله مؤخراً.

قطر (جولين لوبيتيغي)

لا يحتاج جولين لوبيتيغي إلى التخلي تمامًا عن الخطة العملية الصلبة التي مكنت فريقه من إحباط منتخب سويسرا القوي بشكل تاريخي وتحقيق تعادل 1-1 في الجولة الأولى. يظل هذا التنظيم الهيكلي المتماسك أهم أصول الفريق عند تنفيذه بشكل مثالي، لكن مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات تتطلب إجراء تعديل تكتيكي جذري في أعقاب الكارثة الانضباطية المطلقة التي تعرضوا لها أمام كندا.

في مواجهة أزمة تشكيلية غير مسبوقة بعد طرد المدافع هومام أحمد ولاعب الوسط أسيم ماديبو ببطاقات حمراء مباشرة، فإن التمسك بالتشكيلة الأساسية أو اللعب بالأدوار المعتادة سيؤدي إلى كارثة فورية. يجب أن يركز التعديل الأساسي الذي سيقوم به لوبيتيغي على استقرار تشكيلة الفريق التي تعاني من نقص حاد في العناصر، وذلك من خلال اعتماد كتلة دفاعية منخفضة ومتراصة للغاية. وبسبب فقدان عناصر أساسية في خط الوسط والدفاع، يتعين على قطر التراجع إلى صفيحة دفاعية ضيقة ومنضبطة للغاية لإغلاق الممرات المركزية. وعند استعادة الكرة، يجب عليها تجاوز الضغط المضاد البوسني بسرعة رأسية فورية، معتمدةً كليًّا على التهديد الفردي الناتج عن العزل والسرعة المباشرة لأكرم عفيف لتعظيم فرص الانتقال النادرة قبل أن يتم خنق الهجوم.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

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أخبار منتخب البوسنة والهرسك

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهه سيرجي بارباريز قبل السفر إلى شمال غرب المحيط الهادئ في إعادة بناء العمود الفقري الدفاعي لفريقه بالكامل، مع إدارة التعافي النفسي لمجموعته. في أعقاب الهزيمة القاسية بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية أمام سويسرا في لوس أنجلوس، فإن أهم نقطة نقاش حول الفريق هي الفراغ الحرج في خط الدفاع. لن يكون المدافع الوسط طارق موهاريموفيتش متاحًا للاختيار على الإطلاق بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وستسعى البوسنة إلى تحقيق التوازن الدفاعي ضمن إطارها المعتاد. وفي ظل الغياب القسري لموهاريموفيتش، سيتعين على القائد المخضرم سيد كولاشيناك وشريكه في قلب الدفاع نيكولا كاتيتش تحمل مسؤولية هيكلية هائلة لتثبيت خط الدفاع الذي يحمي حارس المرمى نيكولا فاسيلي. ومن المتوقع أن يحتفظ الظهير الأيمن أمار ديديتش بمركزه على الرغم من حصوله على بطاقة صفراء في مباراة سويسرا. في خط الوسط، سيسعى بنجامين تاهيروفيتش وإيفان شونيتش إلى الحفاظ على مكانهما في التشكيلة الأساسية لتعزيز القوة البدنية في الثلث الأوسط من الملعب.

وفي الخط الأمامي، سيحتفظ القائد الأسطوري إدين دزيكو بثقة بمكانه لقيادة الهجوم. وسيشكل دزيكو، الذي تم استبداله بعد وقت قصير من حصوله على بطاقة صفراء في الجولة الثانية، محور الهجوم إلى جانب إرميدين ديميروفيتش والجناح الشاب كريم ألايبيغوفيتش. ومع ذلك، يسعى إرمين ماهميتش، الذي سجل هدفاً في الجولة الثانية، جاهداً للحصول على دور أكبر بعد أن أثبت هدفه المتأخر الذي سجله بعد دخوله كبديل أنه نقطة مضيئة نادرة.

أخبار منتخب قطر

يواجه جولين لوبيتيغي معضلة تكتيكية ولوجستية أكثر تعقيدًا وهو يُعد فريقه لمباراة لا بد من الفوز بها. الموضوع الرئيسي الذي يدور حوله الحديث بشأن «المارونز» هو أزمة اختيار غير مسبوقة في التشكيلة عقب خسارتهم الفوضوية بنتيجة 6-0 أمام كندا، الدولة المضيفة المشاركة، والتي أسفرت عن عواقب مدمرة تتمثل في إيقاف لاعبين اثنين. ستعاني قطر من نقص شديد في خط الوسط والدفاع، حيث ستفتقد المدافع الرئيسي هومام أحمد وقائد خط الوسط أسيم ماديبو بعد أن تلقى كلاهما بطاقات حمراء مباشرة.

سيتطلب الأساس الهيكلي المؤقت الذي وضعه لوبيتيغي تغييرًا تكتيكيًا مكثفًا. على الصعيد الدفاعي، سيشكل المدافعان تشانسيل مبيمبا وسيكو كابوادي الجدار الأساسي الذي سيحاول امتصاص الضغط البدني البوسني. وسيتعين على الظهير الأيسر آرثر ماسواكو، الذي قدم أداءً متميزًا وساهم في تسجيل هدف حاسم في وقت سابق من البطولة، أن يضبط غريزته الهجومية بشكل كبير جنبًا إلى جنب مع الظهير الأيمن آرون وان-بيساكا لحماية الحارس ليونيل مباسي من التعرض للخطر بشكل كامل.

وتكمن المعضلة الأساسية في سد الفراغ في خط الوسط الدفاعي الذي خلفه ماديبو. ويجب على لاعبي الوسط صامويل موتوسامي وإيدو كايمبي ونغالاييل موكاو رفع وتيرة عملهم في العمق ومراقبتهم الدفاعية لمنع البوسنة من فرض إيقاعها. في الخط الأمامي، يقع عبء التسجيل بشكل كامل على عاتق يوان ويسا والمهاجم المخضرم سيدريك باكامبو، حيث يعتمد لوبيتيغي على هذا الخط الأمامي لإضفاء سرعة كبيرة والاستفادة القصوى من الفرص النادرة في الهجمات المرتدة.

المواجهات الرئيسية بين البوسنة والهرسك وقطر

أكرم عفيف ضد سيد كولاشيناتش

في أعقاب الانهيار الانضباطي لقطر وهزيمتها الثقيلة في الجولة الثانية، يظل أكرم عفيف النقطة المحورية الإبداعية بلا منازع والأصل الأكثر خطورة في هجوم يولين لوبيتيغي الذي يعاني من نقص شديد في العناصر. وبفضل وعيه المكاني من الطراز العالمي وسرعته المباشرة، يقع على عاتق عفيف عبء الانتقالات الهجومية بالكامل للمنتخب القطري. سيكون دور عكرم عفيف حاسماً في اختراق الكتلة الدفاعية للبوسنة والهرسك؛ حيث يتعين عليه استخدام تسارعه الرأسي الهائل ومهاراته الفردية الحادة لإخراج المدافعين من مواقعهم، والتقدم بالكرة بسرعة في الهجمات المرتدة، وتمرير الكرة إلى المهاجمين في الوسط مثل سيدريك باكامبو.

وقد كُلف بمهمة إيقافه اللاعب ذو الخبرة الكبيرة سيد كولاشيناك، الذي يُعد دعامة خط الدفاع البوسني. مع غياب المدافع الشاب طارق محرموفيتش تمامًا بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في الجولة الثانية، يتعين على كولاشيناك تحمل مسؤوليات قيادية هائلة لتثبيت الكتلة الدفاعية المركزية التي تم إعادة تشكيلها. يجب على كولاشيناك الحفاظ على تركيز تام في التمركز وقوة بدنية هجومية، مع ضمان استخدامه لقدرته الفائقة على قراءة المباراة لإغلاق المساحات الجانبية، وتحييد مسارات أفيف الداخلية، ومنع قطر من اكتساب أي زخم انتقالي مبكر.

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إدين دزيكو ضد تشانسل مبيمبا

القلب النابض للفريق، والهداف التاريخي، والنقطة المرجعية المخضرمة للمنتخب البوسني، القائد إدين دزيكو، مكلف بمهمة تحديد إيقاع الهجوم وفتح خطوط الدفاع المنافس. يمثل دزيكو النقطة المحورية البدنية والفنية المطلقة، مستخدماً أسلوبه الأسطوري في الاحتفاظ بالكرة وهيمنته الهوائية لتجاوز الضغط العالي وتنظيم تسلسلات هجومية دقيقة في الثلث الأخير من الملعب. أمام خط دفاع قطري سيتلقى تعليمات بالانكماش في العمق، فإن قدرته على التسلل إلى المساحات الصغيرة، والتواصل مع لاعبي خط الوسط المتقدمين مثل كريم ألابيغوفيتش، والتسديد بقوة داخل منطقة الجزاء، ستؤدي بسهولة إلى زعزعة توازن الخصم.

ويسعى المدافع القطري البارز تشانسيل مبيمبا إلى إيقاف هذا التهديد الهجومي الأسطوري. وقد أُنيط بمبيمبا مهمة تثبيت قلب خط الدفاع المؤقت الذي شكله لوبيتيغي، وتوفير الحماية التكتيكية الحيوية عقب إيقاف شريكه في الدفاع هومام أحمد. وستخضع الانضباطية الدفاعية لمبيمبا بعيدًا عن الكرة لاختبار صعب للغاية في استاد سياتل. عليه أن يدير تمركزه بقوة لإغلاق المساحات المركزية، وحرمان دزيكو من الوقت اللازم للاستدارة والتوجه نحو المرمى، وحماية منطقة الجزاء لضمان ألا يسيطر البوسنيون تمامًا على المنطقة ويحصروا قطر في قوقعة دفاعية لا يمكنها الصمود.

كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة ب؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، أصبح الوضع صعبًا للغاية بالنسبة للفريقين اللذين يحتلان المركزين الأخيرين في المجموعة ب. تتصدر كندا، إحدى الدولتين المضيفتين، الترتيب برصيد أربع نقاط وفارق أهداف +6، بينما تتبعها سويسرا عن قرب في المركز الثاني برصيد أربع نقاط وفارق أهداف +3. وهذا يترك كل من البوسنة والهرسك (فارق أهداف −3) وقطر (فارق أهداف −6) عالقين في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وتعد مباراة الجولة الثالثة المرتقبة في ملعب سياتل ستاديوم بمثابة مفترق طرق حاسماً من الناحية الحسابية لكلا البلدين، حيث يقاتلان بشدة للحفاظ على آمالهما في البطولة.

في حال فوز البوسنة والهرسك

فإن فوزًا حاسمًا لفريق سيرجي بارباريز سيرفع رصيده إلى أربع نقاط، مما يضعه بقوة في المنافسة على حجز تذكرة إلى دور الـ32. اعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة كندا ضد سويسرا، قد يسمح فوز كبير نظريًا للبوسنة بالتنافس على أحد المركزين الأولين للتأهل التلقائي، إذا أدى نتيجة غير متكافئة إلى تغيير فارق الأهداف بشكل كبير لصالحها. والأهم من ذلك، أن بلوغ أربع نقاط سيمنحها فرصة رياضية قوية للغاية للتأهل كواحدة من أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث، بينما سيجمد رصيد قطر عند نقطة واحدة ويؤدي إلى إقصاء رجال جولين لوبيتيغي من البطولة.

إذا فازت قطر

إذا تمكن فريق جولين لوبيتيغي من تحقيق انقلاب دراماتيكي وحصد النقاط الثلاث، فسيؤدي ذلك إلى إحياء حملته تمامًا ورفع رصيد «المارونز» إلى أربع نقاط. وإذا وصلت قطر إلى أربع نقاط، فستحظى بالسيطرة الكاملة على مصيرها في المركز الثالث، مما يمنحها أساسًا قويًا للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب عبر تصنيفات الفرق التي تحتل المركز الثالث. وعلى العكس من ذلك، فإن هذه النتيجة ستجمد رصيد البوسنة والهرسك عند نقطة واحدة، مما يحسم الخروج المبكر لفريق بارباريز وينهي رحلته في كأس العالم في مرحلة المجموعات.

سيناريو التعادل

سيشكل التعادل في سياتل كارثة حسابية لكلا الفريقين، حيث سيبقي البوسنة والهرسك وقطر متعادلين في قاع الترتيب برصيد نقطتين لكل منهما. ونظرًا لأنه من غير المرجح تاريخيًا أن يضمن رصيد نقطتين التأهل عبر نظام البطاقة البرية للمركز الثالث في إطار البطولة المكونة من 48 فريقًا، فإن التعادل سيحكم فعليًا على كلا البلدين بالإقصاء المتبادل قبل بدء دور الـ32.

أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

يدير منتخب البوسنة والهرسك المدرب سيرجي بارباريز. لم يتم تأكيد أي إصابات أو حالات إيقاف في البيانات المتوفرة، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود منتخب قطر المدرب جولين لوبيتيغي. وكما هو الحال مع منافسه، لا تتوفر حاليًا أي معلومات عن الإصابات أو حالات الإيقاف بشأن هذه المباراة، ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. وستتبع المزيد من الأخبار عن الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

لم تحقق البوسنة والهرسك الفوز في أربع من مبارياتها الخمس الأخيرة، حيث سجلت فوزين وثلاثة تعادلات دون أي هزيمة خلال تلك الفترة وفقًا للبيانات المتوفرة. وكانت آخر مباراة خاضتها التعادل 1-1 مع كندا في كأس العالم يوم 12 يونيو، كما تعادلت 1-1 مع بنما في مباراة ودية يوم 6 يونيو. وفي وقت سابق من تلك السلسلة، تعادلت 0-0 مع مقدونيا الشمالية وحققت فوزين على إيطاليا وويلز في تصفيات كأس العالم، حيث انتهت كلتا المباراتين بنتيجة 1-1 في الليلة نفسها، لكنهما احتسبتا كفوزين. وسجلت البوسنة أربعة أهداف واستقبلت أربعة أهداف خلال المباريات الخمس.

تُظهر النتائج الخمس الأخيرة لقطر تعادلًا واحدًا وهزيمتين وتعادلًا واحدًا في آخر مباراة تنافسية خاضها الفريق. تعادل الفريق 1-1 مع سويسرا في 13 يونيو في مباراته الافتتاحية بكأس العالم، بينما انتهت مباراته السابقة بالتعادل 0-0 أمام السلفادور في مباراة ودية يوم 6 يونيو. وقبل ذلك، خسرت قطر 1-0 أمام أيرلندا و3-0 أمام تونس في كأس الفيفا العربية في ديسمبر 2025، بعد أن تعادلت 1-1 مع سوريا في نفس البطولة. وسجلت قطر هدفين واستقبلت خمسة أهداف في تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

البوسنة المباراة الأخيرة قطر 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار البوسنة والهرسك 1 - 1 قطر 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

سجل المواجهات المباشرة بين هذين الفريقين محدود للغاية في البيانات المتاحة. وجاء اللقاء الوحيد المسجل بينهما في مباراة ودية يوم 10 أغسطس 2010، عندما تعادلت البوسنة والهرسك وقطر 1-1. وتعد هذه النتيجة الوحيدة هي اللقاء الوحيد بين البلدين في التاريخ الحديث، مما يجعل هذه المواجهة في دور المجموعات بكأس العالم لقاءً نادرًا بين الفريقين.

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