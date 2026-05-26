البوسنة والهرسك: جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

🌎 البلد
📺 القناة
🇦🇫 أفغانستان
ATN
🇦🇱 ألبانيا
TV Klan
🇩🇿 الجزائر
beIN SPORTS Connect
🇦🇩 أندورا
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 الأرجنتين
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 أستراليا
SBS | SBS On Demand
🇦🇹 النمسا
ORF eins | ORF ON
🇧🇪 بلجيكا
La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza
🇧🇴 بوليفيا
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 البوسنة والهرسك
Arena Sport
🇧🇷 البرازيل
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 بلغاريا
BNT
🇨🇦 كندا
TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave
🇨🇱 تشيلي
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 كولومبيا
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 كوستاريكا
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 كرواتيا
HRTi
🇨🇾 قبرص
Sigma TV
🇨🇿 التشيك
ČT Sport | OnePlay
🇩🇰 الدنمارك
TV2 الدنمارك | TV2 Play الدنمارك
🇪🇨 الإكوادور
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 السلفادور
Canal 4 السلفادور | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports السلفادور | FOX
🇪🇪 إستونيا
Go3 Extra Sports إستونيا
🇫🇯 فيجي
FBC Sports
🇫🇮 فنلندا
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 فرنسا
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 ألمانيا
ZDF | MagentaTV
🇬🇹 غواتيمالا
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 هندوراس
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 هونغ كونغ
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 إندونيسيا
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 إيران
beIN SPORTS Connect
🇮🇪 أيرلندا
RTÉ
🇮🇹 إيطاليا
DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 اليابان
DAZN اليابان
🇽🇰 كوسوفو
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 ماكاو
ViuTV
🇲🇺 موريشيوس
تطبيق New World Sport
🇲🇽 المكسيك
قناة 5 تيليفيسا | أزتيكا 7 | TUDN إن فيفو | أزتيكا ديبورتيس إن فيفو | ViX المكسيك
🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
beIN SPORTS CONNECT
🇳🇵 نيبال
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 هولندا
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ هولندا
🇳🇿 نيوزيلندا
TVNZ 1 | TVNZ+
🇳🇮 نيكاراغوا
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 النرويج
TV 2 Direkte | TV 2 Play
🇵🇦 بنما
RPC | TVN بنما | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports بنما | FOX
🇵🇪 بيرو
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 البرتغال
Sport TV
🇷🇴 رومانيا
Antena 1 | Antena Play
🇸🇲 سان مارينو
DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 سنغافورة
Singtel TV GO | meWATCH
🇿🇦 جنوب أفريقيا
SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV
🇪🇸 إسبانيا
DAZN Spain | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 السويد
TV4 Sweden | TV4 Play
🇨🇭 سويسرا
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 تركيا
tabii
🇬🇧 المملكة المتحدة
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 الولايات المتحدة
شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 أوروغواي
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 أوزبكستان
Zo'r TV
🇻🇪 فنزويلا
DIRECTV Sports فنزويلا | DGO | inter
🇻🇳 فيتنام
VTV 3 | VTV Go