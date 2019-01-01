البنزرتي: لا بديل عن الفوز.. وأثق في أعداد الجماهير

البنزرتي يؤكد أن فريقه لا يقف على لاعب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى فوزي البنزرتي المدير الفني للوداد المغربي استعداد فريقه لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال البنزرتي أن الوداد سيلعب للفوز فقط، حيث أن الفوز هو الطريق الوحيد لاحتلال صدارة المجموعة، في ظل صعوبة الخصم.

وشدد المدرب التونسي على حاجة الفريق لدعم جماهيره، مبدياً ثقته في تواجد عدد كبير ضمن الحضور.

أما عن غياب لاعبه الشيخ كومارا، فأكد البنزرتي أن الفريق لا يقف على لاعب، حيث حقق الفوز في 3 مباريات بدونه.

يذكر أن الوداد يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ7 نقاط، حيث يسبقه صن داونز بـ3 نقاط.