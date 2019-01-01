البنزرتي: تعليماتي سبب العودة للمغرب التعادل أمام هورويا

الوداد عاد من غينيا للتعادل والفوز بأي نتيجة يكفيه للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد التونسي فوزي البنزرتي؛ المدير الفني للوداد المغربي، بتنفيذ لاعبيه لتعليماته خلال مواجهة هورويا الغيني، مشددًا على ضرورة الحذر في لقاء الإياب.

وداد الأمة تعادل بالأمس أمام الفريق الغيني سلبيًا دون أهداف، بذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال البنزرتي عقب المباراة: "التعادل خارج أرضنا مرضٍ بالنسبة لنا، هورويا خصم ليس سهلًا وقدم مباراة جيدة ولاعبوه لديهم إمكانيات مميزة، لذلك علينا الحذر في الإياب، لأن المباراة لن تكون سهلة بالمرة".

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وأضاف: "اللاعبون نفذوا تعليماتي بشكل جيد خلال المباراة، وهو ما قادنا للحد من خطورة المنافس والخروج بالتعادل، وهذا يرجع لمعرفتي الجيدة بهورويا من قبل".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في المغرب في 13 من الشهر الجاري.

وتحتاج كتيبة البنزرتي للفوز بأي نتيجة حتى تضمن التأهل إلى نصف النهائي، حيث لن يكون التعادل الإيجابي في صالحها.