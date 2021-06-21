البلوي يكشف موقف الاتحاد من القرني ويُفجر مفاجأة كبيرة حول عرض النصر

المدير التنفيذي للعميد يتحدث بشجاعة وجرأة

مازالت ردود الفعل متواصلة حول تصريحات فواز القرني حارس مرمى الاتحاد بشأن رغبته في الرحيل عن ناديه لعدم حصوله على فرصة جيدة للعب أساسيًا في ظل وجود مارسيلمو جروهي، وقد كان آخرها من حامد البلوي المدير التنفيذي للنادي.

صاحب الـ29 عامًا هو أحد خريجي الفئات السنية في الاتحاد وقد انضم للفريق الأول عام 2011، لكنه لم يلعب أساسيًا سوى موسمي 2017-2018 و2018-2019، وقد خرج من الحسابات مع تألق البرازيلي مارسيلو جروهي بدءًا من منتصف الموسم قبل الماضي.

ماذا قال القرني عن مستقبله مع الاتحاد؟

اللاعب فتح الباب للأندية المهتمة بضمه عقب نهاية عقده مع الاتحاد بنهاية الموسم القادم، مؤكدًا أنه يريد الرحيل بحثًا عن اللعب باستمرار لتمثيل المنتخب السعودي.

مضيفًا "أنا مرتبط حاليًا مع الاتحاد بعقد يمتد لنهاية الموسم القادم، ولا أستطيع أنا أو أي نادٍ الدخول في مفاوضات حاليًا، لأنني لم أدخل الفترة الحرة بعد، لكني بحاجة للعب ولا أنكر أن مارسيلو جروهي حارس كبير لكن لدي أهدافي وأريد تحقيقها، أريد التواجد مع المنتخب السعودي ولذا يجب أن ألعب أساسيًا".

ماذا قال البلوي عن تصريحات فواز القرني وما هو موقف الاتحاد منه؟

البلوي أجرى مداخلة هاتفية مع برنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 سبورت السعودية أكد خلالها تمسك النادي ببقاء القرني بل وأبدى ترحيبه بتمديد عقده الذي سينتهي في صيف 2022.

وأبدى البلوي تفهمًا كاملًا لرغبة اللاعب في اللعب باستمرار للانضمام للمنتخب السعودي، مضيفًا "القرني سبق وأن تحدث معي حول رغبته في الرحيل للعب أساسيًا والتواجد مع المنتخب السعودي، لكني ضغطت عليه وأقنعته بالبقاء لأن الفريق الكبير يحتاج حارسي مرمى مميزين".

"حالة اللاعب النفسية عقب نهاية الموسم كانت صعبة، خاصة بعد عدم استدعائه للمنتخب، ولذا طلبت منه الحصول على إجازة وتأجيل الحديث لما بعد، نحن نتفهم وضعه ورغبته في اللعب أساسيًا والعودة للأخضر، لكننا أيضًا نادٍ كبير ونرغب في بقائه معنا لأنه حارس مرمى متميز، بل عرضنا على وكيله تمديد العقد لسنوات قادمة".

تابع "نتفهم حديث البلوي في الغرف المغلقة حول رغبته في الرحيل، لكنه أخطأ في الحديث عن تلك القضية في الإعلام، كان يجب أن نُبقي كل شيء بيننا".

البلوي يُفجر مفاجأة مدوية حول عرض النصر للقرني

حسن العتيبي وكيل القرني كان قد قال أنه يمتلك عرضًا لموكله، وقد رجحت العديد من المصادر الصحفية أنه قادم من النصر الذي يبحث عن حارس مرمى يُعوض به رحيل براد جونز.

البلوي فجر مفاجأة كبرى حين أكد وجود العرض لكن نفى أن يكون من النصر، بقوله "العتيبي تحدث معي وأبلغني بوجود عرض جيد للقرني، وسألني إن كنا قد وافقنا على العرض، فأبلغته أننا لم نوافق على أي عرض وأننا لا ننوي بيع القرني ولم نتخذ أي قرار يخص مستقبله حتى الآن".

البلوي رفض الكشف عن هوية هذا النادي، إلا أنه نفى تمامًا أن يكون النصر حين سأله مقدم البرنامج عن ذلك، بقوله "أؤكد أن العرض الذي يمتلكه العتيبي للقرني ليس من النصر، وقد أبلغت الوكيل أن اللاعب لديه العديد من العروض وحال قررنا بيعه سننظر لصالح الاتحاد".

من هو النادي الذي يتحدث مع فواز القرني؟

تحدثت المصادر الصحفية عن رغبة الهلال في التعاقد مع اللاعب، لكن صعوبة لعب القرني أساسيًا مع الزعيم في ظل وجود عبد الله المعيوف يضع الكثير من الشكوك حول تلك الفرضية ويُبعد نوعًا ما الهلال من الصورة.

بالنظر للأندية التي بحاجة لحارس مرمى جديد يبرز اسم الشباب، إذ لا يبدو النادي مقتنعًا بزيد البواردي بعد أخطائه الكثيرة في النصف الثاني من الموسم الماضي، ولا تبدو الإداة مقتنعة بالتعاقد مع حارس مرمى أجنبي، ولذا يُعد فواز القرني خيارًا ممتازًا للفريق خاصة لمستواه الممتاز الذي أظهره مع العميد.

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