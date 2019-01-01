البلطان يتحدث عن رفضه رئاسة الهلال والنصر وسبب أزمته مع الأهلي ويطالب بتشفير المباريات

رئيس الشباب يرى الحل في التخصيص والتشفير لتطوير الرياضة السعودية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب السعودي، عن تلقيه عروضًا من قبل لرئاسة ناديي الهلال والنصر إلا أنه رفض، مطالبًا بتشفير مباريات الدوري حتى تنهض الرياضة السعودية.

صاحب الـ50 عامًا يتولى رئاسة الليث الأبيض منذ عام 2018، وهي الولاية الثانية له، فقد كان رئيسًا له من 2007 وحتى 2014.

وقال البلطان، خلال تصريحاته لبرنامج "الليوان": "تم عرض عليّ رئاسة الهلال من قبل، وأنا الرياضي الوحيد في المملكة الذي عُرض عليه رئاسة الهلال والنصر والشباب رسميًا".

وأضاف: "رئاسة الهلال عُرضت عليّ مرتين، الأولى بعد استقالة عبد الرحمن بن مساعد، عرضها على الأمير فيصل بن سلطان، لكنني رفضت لأن اسمي ارتبط بالشباب وحقق معه مجد كبير، فمن الصعب أن أعيد تجربتي مع نادٍ آخر، بجانب أننا كنت قد اكتفيت من المجال الرياضي.

"أما النصر فوجدت نفسي أنني لا أريد أن أرأسه، قبل تنصيبي بليلة استخرت الله ومع اتفاقي مع الأمير عبد الرحمن بن سعود على كل شيء إلا أنني اعتذرت له بعدها في خطاب رسمي وقدمت للنادي دعم بـ500 ألف ريال".

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وأوضح رئيس الشباب سبب هجومه المستمر على الأهلي: "الجمهور له كل الاحترام، المشاكل بدأت من أن الإعلام الأهلاوي يطغى علينا كثيرًا والمسؤولون بالنادي على مر السنين أعطى الضوء الأخضر لهذه المشكلات، على العكس نحن كشبابيين ليس لدينا أي إعلام".

واستطرد: "ما أقوله ضد الأهلي نوع من الاستفزاز الرياضي، ومشكلة الأهلي أن مسؤوليه حساسين كثيرًا، وإجمالًا هي تراكمات سنة وراء سنة، وقضية السعران أشعلت الأجواء كثيرًا".

واختتم بالحديث عن طرق تطوير الرياضة السعودية: "الحل في الرياضة شيئان لا ثالث لهما، الأول التخصيص والثاني التشفير، طالما الرياضة تتابع مجانًا فلن نقضي على هذا الحال، حتى نصل لمستوى الدوريات الأوروبية لا بد من تشفير المباريات، أعلم أن رأيي لن يكون مناسب للشعب، لكن عندما نتحدث عن وضع اقتصادي فالتشفير الحل حتى يكون هناك مداخيل للأندية وينعكس على جودة الدوري، والمبلغ لن يكون ضخم بل اشتراك رمزي 200 أو 300 ريال فقط".

يذكر أن الشباب اختتم الموسم المنقضي محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 54 نقطة، ليفشل في التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.