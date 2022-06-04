البلطان: إيجالو أنقذ الشباب من الانهيار .. ولا أتمنى هبوط الأهلي

البلطان يتحدث عن كل ما يخص نادي الشباب

أكد خالد البلطان رئيس نادي الشباب، على أن قرار بيع النيجيري أوديون إيجالو كان ضروريًا، وساهم في عدم انهيار النادي ماليًا، متحدثًا عن الكثير من الأمور التي تخص الليوث.

ما هو موقف الشباب من نادي الاتحاد في قضية شراحيلي؟

كشف البلطان خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب SBC" عن موقف نادي الشباب من الاتحاد في مسألة حسم العميد للتعاقد مع أحمد شراحيلي مدافع الليوث في صفقة انتقال حر.

وقال البلطان: "جهزنا الملف من أجل تقديم شكوى ضد نادي الاتحاد بسبب التفاوض مع أحمد شراحيلي في وقت كان مرتبطًا به بعقد معنا، وحاولنا الوصول لحل يرضي الطرفين مع الاتحاد ولم ننجح".

وتابع: "لم نجد أي استجابة من جانب نادي الاتحاد، وصلت أصدقاء وكانت كل الردود سلبية، وفي الأخير علينا أن نبحث عن حقوقنا، وتم الخطأ على نادي الشباب، واللاعب تمت مفاوضته في الفترة المحرمة، ونمتلك الأدلة".

كيف ساهم إيجالو في عدم انهيار الشباب؟

وتحدث البلطان عن سبب بيع إيجالو قائلًا: "كنت بين قرارين، إما بيع إيجالو أو انهيار نادي الشباب ماليًا، وهذا الكلام رسمي، وكان أصعب قرار ولا يتخذه إلا رئيس شجاع، وكنا في نهاية شهر يناير، وكان هناك 4 لاعبين يرغبون في إنهاء التعاقد لعدم الحصول على رواتبهم لأربعة شهور متواصلة".

وأردف: "إيجالو أول اللاعبين وإذا لم نبيعه سيرحل مجانًا، وبانيجا هو الثاني ولم يقصر معنا في شيء، ولكن كان يعاني من ضغوطات، وكان سيرحل بعد 4 أيام مجانًا، وباولينيو أيضًا وإيجور كانا سيرحلان مجانًا".

وأضاف: "الحلول كلها كانت مغلقة أمامي، ولا يوجد إلا بيع أوديون إيجالو، والاستفادة منه ماديًا لحل باقي أزمات النادي، وهو الأمر الذي حدث بالفعل".

وواصل: "كلمة حق، بانيجا يحب الشباب كثيرًا، طلب من وكيله أن يأتي وبالفعل جاء وجلست معه في البوليفارد، من أجل إيجاد حل لمشكلة بانيجا، ولم نتفق على شيء، ولكن اللاعب الأرجنتيني أسقط 500 ألف يورو لصالح النادي، لم أر أي لاعب مثله".

ما هو موقف البلطان من الاستمرار مع الشباب؟ وهل يستمر تمبكتي والحربي؟

وعن مستقبله مع الشباب قال البلطان: "لا أخطط للترشح مرة أخرى في رئاسة نادي الشباب، ولكن هدفي هو إبقاء النادي قوي وعزيز ولديه ملعب ومنشآت ومشروع وعقد رعاية كبير ومدينة رياضية، وسأعمل لآخر يوم في فترتي على هذه المشاريع".

واستطرد قائلًا: "اجتمعت مع حسان تمبكتي ووالده ووكيله حوالي 5 مرات، ولكنه يفضل أن ينتظر لآخر مدة عقده لكي يحدد موقفه، وعلى جمهور الشباب التواصل معه والضغط عليه للاستمرار".

رئيس الشباب قال أيضًا: "متعب الحربي مدد عقده 5 سنوات واتخذ قراره، لا يمكن إجبار أي لاعب على البقاء، واللاعب صاحب قراره في الأول والأخير".

لماذا لا يتمنى البلطان هبوط الأهلي؟

وتحول البلطان للحديث عن الأهلي قائلًا: "لا أتمنى هبوط الأهلي، مهما الاختلاف بيننا فهو فريق عريق وركن أساسي للكرة السعودية، كمحب للرياضة لا أتمنى هبوطه، ولكن الشباب يلعب جميع مبارياته بقتالية ولا يتساهل في أي مباراة".

واختتم خالد تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن نواجه الأهلي وهو ضامن البقاء ويصل إلى النقطة 34، وإن كانت هناك المنافسة يظل الاحترام موجود، وما يحدث معه أمر مزعج جدًا".

الأهلي أمامه مباراتين فقط ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأولى أمام الرائد والأخيرة أمام الشباب، ويحتاج للوصول إلى النقطة 34 من أجل ضمان البقاء بالدوري.

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