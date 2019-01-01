البلايلي يثير الجدل: هناك أمور يجب أن أناقشها مع إدارة الأهلي

تصريحات مثيرة من يوسف البلايلي عقب ديربي جدة

تحدث يوسف البلايلي، لاعب أهلي جدة السعودي، عن سبب غضبه عند تغييره في مواجهة الاتحاد ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الأهلي فوزًا غاليًا على جاره الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال البلايلي في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "أي لاعب لا يريد أن يخرج من المباراة ورغبتي كانت الاستمرار وتقديم كل ما لدي في اللقاء".

وأضاف: "لم أتأقلم حتى الأن في الدوري السعودي لعبت 4 مباريات ومع الوقت سأنسجم مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة والمدرب يحاول أن يقدم مستوى مميز معانا في المباريات القادمة".

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وتابع البلايلي: "ليس هناك ضغوط عليّ، أنا لاعب في المنتخب الجزائري وحصلت على ألقاب كثيرة مع الترجي التونسي فليس هناك ما يضع ضغوط عليّ، ولكن هناك أشياء يجب أن أناقشها مع إدارة الأهلي في الفترة المقبلة".

وحقق السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي الفوز الأول في ولايته الثالثة مع الراقي أمام الاتحاد في ديربي جدة.