البلايلي: كنا يد واحدة لتحقيق الفوز.. والمدرب أضاف لنا الكثير

الأهلي حقق الفوز على الفتح في الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث يوسف البلايلي، لاعب أهلي جدة عن فوز فريقه أمام الفتح، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والاختلاف الذي أضافة المدرب الجديد.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الفتح، بهدفين دون رد، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية".

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء اللقاء: "الحمد لله قدمنا مباراة كبيرة وتميزنا بالروح القتالية التي جلبت لنا الفوز خارج الديار".

وأضاف: "نهدي الفوز اليوم إلى الجماهير التي أتت لمساندتنا خلال مواجهة الفتح، وحققنا الفوز بفضل التركيز العالي ونسعى للتواجد في المراكز المتقدمة دائمًا".

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وتابع البلايلي: "كنا يد واحدة في اللقاء، ونوجه الشكر للمدرب على إعطاء إضافة كبيرة للفريق خلال الأيام القليلة الماضية، ونشكر الجماهير مرة أخرى على حضورها".

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 7 نقاط من 4 مباريات حقق الفوز في 2 وتعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في أخرى.