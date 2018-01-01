البلايلي: الكرة عاندتنا أمام العين وسنشرف تونس أمام جوادالاخارا

خيبة أمل لدى لاعب باب سويقة، لكن الإصرار على المركز الخامس لا يزال موجودًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى يوسف البلايلي؛ لاعب الترجي التونسي، أن سوء حظ فريقه وراء الهزيمة أمام العين الإماراتي بثلاثية نظيفة إلا أنه يرى أنها تجربة جيدة.

وتلقى فريق الدم والذهب بالأمس الهزيمة أمام الزعيم بثلاثية نظيفة، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الدور الثاني بكأس العالم للأندية الإمارات 2018.

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البلايلي قال، عقب اللقاء، في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "لم نكن في يومنا، الحظ عاندنا، حتى الكرة عاندتنا ورفضت الدخول، رغم أننا لعبنا كرة جميلة وسيطرنا على معظم مجريات اللقاء، لكنهم سجلوا علينا من كرة ثابتة ثم أضافوا الهدف الثاني من هجمة معاكسة وهو ما أثر كثيراً على معنوياتنا. المهم هذه تجربة جيدة لنا، وسنحاول التعويض في المباراة الثانية".

وأضاف: "أمامنا مباراة أخرى، سنلعب ممن أجل الفوز وتعويض الهزيمة أمام العين لأننا مطالبين على الأقل بفوز واحد لتشريف الكرة التونسية، سنحاول تقديم نتيجة أفضل من 2011 والفوز بالمباراة الثانية الذي سنضعه كهدف في نصب أعيننا".

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واختتم موجهًا رسالة لجماهير باب سويقة: "احضروا بقوة في المباراة، وأنا بدوري أعتذر منهم بعد هذه الهزيمة غير المتوقعة، وإن شاء الله سنعوض أمام جوادالاخارا المكسيكي ونفوز بالمباراة من أجل جماهيرنا".

ومن المنتظر أن ينافس الترجي على المركز الخامس أمام فريق جوادالاخارا، في المباراة التي ستقام بعد غدٍ الخميس.

أما العين فتأهل إلى نصف النهائي ليواجه ريفر بليت الأرجنتيني، بعد غدٍ أيضًا.