البقاء أم الرحيل؟ خطوة جديدة في مسيرة المالكي والمولد

مازال مصير عبد الإله المالكي لاعب وسط نادي الاتحاد، وزميله بالفريق المهاجم فهد المولد مجهولًا حتى الآن، حيث اقترب الثنائي من الدخول في الفترة الحرة التي تتيح لهما التوقيع لأي فريق آخر.

إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بدأت التحرك بالفعل خلال الوقت الحالي، من أجل الحفاظ على خدمات عبد الإله المالكي وفهد المولد في صفوف العميد مدة أطول.

كيف تحرك الاتحاد للحفاظ على عبد الإله المالكي؟

أكدت صحيفة "مكة" السعودية، على أن إدارة نادي الاتحاد فتحت ملف تجديد عقد لاعب الوسط عبد الإله المالكي، من أجل ضمان الاستمرار مع لمدة طويلة.

وبدأت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في التحرك بالفعل، حيث عقدت اجتماعات مع وكيل أعمال عبد الإله المالكي، من أجل الوصول إلى اتفاق يقضي باستمرار اللاعب.

وتسعى إدارة الاتحاد للحفاظ على المالكي، لأنه واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف العميد خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنه عنصرًا أساسيًا في صفوف المنتخب السعودي.

كيف ستتعامل إدارة الاتحاد مع فهد المولد؟

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد قدمت عرضها المالي لوكيل فهد المولد، بهدف تجديد عقده الاحترافي، من أجل الحفاظ عليه ليستمر مع النمور فترة طويلة.

مفاوضات الهلال مع فهد المولد تشكل خلال الوقت الحالي توافقًا كبيرًا بين الطرفين، حيث سيتم حسم تجديد العقد قريبًا.

فهد المولد يعد واحدًا من النجوم الأساسية في صفوف نادي الاتحاد طوال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تواجده بشكل دائم بقائمة المنتخب السعودي.

الاتحاد يتفاوض مع زياد المولد وعبد العزيز البيشي:

الصحيفة السعودية أشارت إلى أن إدارة الاتحاد تستعد خلال الأيام المقبلة للتفاوض مع وكلاء اللاعبين عبد العزيز البيشي وزياد المولد، حيث أنهما سيدخلان الفترة الحرة خلال شهر يناير 2022.

إدارة الاتحاد تسعى لتلبية طلبات كل لاعب على حدة، والمفاوضة للتوصل لصيغة تعاقدية مرضية لجميع الأطراف لقطع الطريق أمام أي نادي يريد ضم اللاعبين.

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