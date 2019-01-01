فيديو - الكويت يضع قدمًا في دور الـ16 من البطولة العربية بالفوز أمام الشرطة

أصحاب الأرض سجلوا ثلاثية مقابل هدف وحيد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الكويت الكويتي الفوز أمام الشرطة العراقي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب الكويت، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

أصحاب الأرض تقدموا مبكرًا في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء، سددها يوسف ناصر بنجاح على يمين حارس المرمى.

ومع مرور 30 دقيقة من اللقاء، أضاف كالديرون هدف الكويت الثاني، بعدما استلم تمريرة طولية هوائية رائعة خلف مدافعي الفريق العراقي، وضعته على انفراد تام بالحارس، ليقوم بتفويت الكرة من أمامه ووضعها في الشباك الخالية.

في اللحظات الأخيرة من الشوط، قلص الشرطة الفارق عن طريق رأسية مروان حسين من متابعة جيدة لركلة حرة.

وفي الدقيقة 85 من عمر اللقاء، سجل فيصل زايد الهدف الثالث للكويت من لمسة رائعة بعد تلقيه عرضية متقنة من عبد الله البريكي.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، أهدر علاء عبد الزهرة ضربة جزاء للشرطة، تصدى لها حميد يوسف؛ حارس مرمى الكويت، ببراعة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب لحسم المتأهل لدور الـ16 في 23 من سبتمبر المقبل، على ملعب كربلاء.