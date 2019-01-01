طلال آل الشيخ: جوائز البطولة العربية ستظل هي الأكبر آسيويًا وإفريقيا

طلال آل الشيخ يتحدث عن جوائز البطولة العربية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف طلال آل الشيخ، مدير البطولة العربية للأندية الأبطال، عن أن جوائز البطولة ستظل هي الأكبر والأعلى في المنطقتين الآسيوية والإفريقية.

وحصل على النسخة الماضية من البطولة العربية للأندية، فريق نادي النجم الساحلي التونسي، بعد الفوز على الهلال السعودي في المباراة النهائية.

طلال آل الشيخ قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة: "إذا ما أردنا أن نحافظ ونقدم جديد، دعم الجميع شيء أساسي، والالتزام باللوائح أمر مهم"..

#طلال_آل_الشيخ: الجوائز المالية ستبقى نفسها في النسخة المقبلة بوصفها الأضخم آسيوياً وإفريقياً.. #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/6bjsMd3Uh3 — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) July 11, 2019

وتحدث آل الشيخ عن جوائز البطولة، حيث قال: "الجوائز كما هي أقرها وستظل الأكبر والأغلى في المنطقتين الآسيوية والإفريقية".

ويحصل البطل على 6 ملايين دولار، والوصيف سيحصل على 2.5 مليون دولار، وأصحاب المركزين الثالث والرابع على نصف مليون دولار

ومن المقرر أن تحمل إسم البطولة العربية، الملك محمد السادس، ملك المغرب، وذلك لأن المباراة النهائية ستقام على الأراضي المغربية.