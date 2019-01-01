فيديو - الوصل يستهل مشواره العربي بالفوز أمام الهلال السوداني

الإمبراطور يقترب من التأهل لدور الـ16

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الوصل الإماراتي الفوز في أولى مبارياته ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، أمام الهلال السوداني بثنائية نظيفة، على ملعب زعبيل بالإمارات، ضمن ذهاب دور الـ32.

في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، سدد فابيو ليما تسديدة قوية من ركلة حرة، خدعت حارس مرمى الفريق السوداني، لتسكن شباكه.

وزار الأمبراطور شباك الهلال للمرة الثانية في الوقت الضائع من الشوط نفسه، برأسية عبد الرحمن علي إلا أن حكم الراية أشار لوجود تسلل وقرر إلغاء الهدف.

مع بداية الشوط الثاني، أنقذ حسين الجريف؛ مدافع الهلال، مرمى فريقه من هدف محقق بعدما راوغ فابيو ليما بشكل رائع الدفاع السوداني وحارسه، لكن تسديدته قوبلت بتصدي رائع من المدافع.

فرصة تضيع بغرابة..#فابيو_ليما يراوغ بمهارة كبيرة ثم يسدد ولكن حسين الجريف ينقذ مرماه من الهدف الثاني#الوصل_الهلال#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Ve2GhtuZuf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 20, 2019

وقبل نهاية المباراة بتسع دقائق، أضاف على صالح ثاني أهداف الإمبراطور بعدما استلم تمريرة على حدود منطقة الجزاء ثم توغل إلى داخل المنطقة ليسددها بقدمه اليسرى على يسار حارس المرمى، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0 لصالح الوصل.

يذكر أن لقاء العودة من المقرر أن يقام في 30 من أغسطس الجاري، على ملعب الخرطوم.