ما هي البطولة الأوروبية الجديدة للأندية؟ وما تأثيرها على دوري أبطال أوروبا؟

أعلن اليويفا عن بطولة أوروبية ثالثة للاندية من المقرر لها أن تنطلق في السنوات القليلة المقبلة، ما هو الاختلاف بينها وبين دوري الأبطال والدري الأوروبي؟

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تنظيم بطولة قارية جديدة للأندية من المقرر أن تنطلق في السنوات القليلة المُقبلة، ما هي؟ كيف ستؤثر على مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وكيف يمكن التأهل والمشاركة فيها؟

سيأخذكم جول في جولة قصيرة لمعرفة كل شئ عن نظام البطولة الجديدة.

ما هي البطولة الأوروبية الجديدة للأندية؟

أعلن الإتحاد الأوروبي عن خططه لإقامة بطولة ثالثة للأندية ومن المقرر لها أن تنطلق من 2021 إلى 2024، وتحت مسمى UEL2 ستكون هذه المسابقة هي الثالثة بعد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وهما الأكبر على مستوى القارة. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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ستتكون البطولة الأوروبية الثالثة من 32 فريق مقسمة إلى ثماني مجموعات كل منها يحتوي على أربع أندية، وسيضطر أصحاب المركز اثاني في كل مجموعة للعب مباراة فاصلة مع ثوالث الترتيب في الدوري الأوروبي من أجل تحديد المتأهلين إلى دور الـ16، ومن ثم ستُلعب مباريات ربع ونصف النهائي بشكل طبيعي قبل اللقاء الختامي "النهائي" والذي سيكون بمثابة المباراة رقم 141 في البطولة.

وتم الإتفاق على إنشاء هذه البطولة الجديدة بعد الاجتماع الأخير في دبلن، حيث صرح المسئولون أن البطولة ستمثل ما يقرب من 34 دولة من خلال مرحلة امجموعات، والفائز بها سيتأهل إلى النسخة التالية من مسابقة الدوري الأوروبي.

من المنتظر أن تُلعب مباريات هذه البطولة يوم الخميس أيضاً ولكن في وقت مبكر عن مواجهات اليوروبا ليج وتحديداً في الثالثة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة أي الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

حتى الآن لم يتم معرفة المعايير التي سيتم من خلالها تحديد المتأهلين للمشاركة في هذه البطولة - وغالباً ما ستعتمد على مركز الفريق في الدوري أو في بطولة الكأس - وكذلك على مصيره في مسابقة الدوري الأوروبي.

لماذا أعلن الإتحاد الأوروبي عن بطولة ثالثة للأندية؟

صّرح أليكساندر سيفرين رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم أن إنشاء بطولة جديدة للأندية كان سعياً لمعالجة الطلب على نطاق واسع ومن أجل بطولة ملائمة لكل الفرق الأوروبية، وحسبما قال فأن المسابقة الجديدة من شأنها أن تجعل المنافسة بين الأندية أكثر شمولاً من أي وقت مضى.

حيث ستكون هناك المزيد من المباريات للمزيد من الأندية مع تمثيل إتحادات آخرى الممثلة لأنديتها في مرحلة المجموعات، وكان قد تم الاستقرار على هذه البطولة بعد حوار مستمر ومثمر بين الأندية من خلال الإتحاد الأوروبي في ما يُعرف بـ ECA اي رابطة الأندية الأوروبية.

وصّرح السيد أندريا آنيللي رئيس هذه الرابطة قائلاً: أنا سعيد بأن اللجنة التنفيذية للإتحاد الأوروبي وافقت على إجراء التعديلات التي اقترحتها رابطة الأندية الأوروبية، نحن نؤمن أن ذلك سيضمن استمرار تطور المسابقات الأوروبية بطريقة عادلة ومتوازنة، وسيلبي كل المتطلبات اللازمة لضمان بقاء كرة القدم هي الرياضة رقم واحد عالمياً.

وختم تصريحاته قائلاً: أود أن أضيف أن هذه العملية هي دلالة على تضافر جهود التعاون بين مسئولي الإتحاد الأوروبي ورابطة الأندية الأوروبية على جميع الأصعدة.

كيف ستؤثر البطولة الجديدة على دوري الأبطال والدوري الأوروبي؟

على عكس ما هو متوقع، لن توثر البطولة الأوروبية الثالثة على مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وستُلعب معهما في نفس التوقيت تقريباً.

وستنضم الأندية التي ستودع مرحلة المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي إلى هذه البطولة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه البطولة لا تشبه أبداً دوري السوبر الأوروبي والذي سيضم نخبة الأندية الأوروبية لأنها لن تشارك فيها سوى بعد انتهاء مشوارها المحلي وبعد منافسات دوري أبطال أوروبا.