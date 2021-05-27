"البطولات كلها تذهب لفريق واحد .. الكرة السعودية ستتراجع"

غضب من الإعلام الهلال بسبب استفزاز النصر

عبر الناقد الرياضي سعود الصرامي، عن غضبه من تركيز إعلام الساحل الشرقي مع نادي الهلال، دون منح باقي أندية المنطقة الشرقية حقها، مشيرًا إلى أن جميع البطولات تحتكر لصالح فريق واحد فقط.

وقال الصرامي خلال تصريحات لبرنامج "الديوانية" عبر قناة 24 الرياضية: "لا أريد إعلام الاتحاد والأهلي، أن يكونا نسخة مكررة من إعلام الساحل الشرقي، المتسبب في انهيار النهضة وغياب القادسية بين الصعود والهبوط، وأن يلعب الاتفاق دور ثانوي".

الناقد الرياضي تابع: "إعلام الساحل الشرقي تخلى عن مسؤوليته بالمطالبة بحقوق الأندية التي ذكرتها، وأصبح فقط يدافع عن حقوق الهلال ويستفز جمهور النصر".

سعود الصرامي واصل: "لا بد أن نؤمن بتعدد المنافسين، وأن البطولات لا تحتكر لفريق واحد، ومباراة كأس الملك تجمع بين الفيصلي والتعاون لأول مرة، وهذا أمر إيجابي وممتاز، بأن نجد احتفال في المجمعة، ومتابعة في القصيم، وكل الفرق السعودية تحتفل".

واستطرد قائلًا: "ليس معقولًا أن يحتكر فريق واحد كل البطولات، وإذا حدث ذلك يجب العلم بأن كرة القدم السعودية ستتراجع خلال المستقبل القريب".

واختتم الصرامي تصريحاته قائلًا: "البطولات تذهب لفريق واحد، وكيف نادي مثل الاتحاد يغيب عن التتويج بلقب الدوري السعودي لسنوات".

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وتوج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي، بعد تفوقه على الشباب والاتحاد منافسيه على اللقب، بينما سيتحدد الفائز بكأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الخميس، عندما يتواجه الفيصلي والتعاون بالمباراة النهائية.